Vikings stürmen in neuer Wäsch‘ nach Polen

Rechtzeitig vor dem ersten Auswärtsspiel der neuen AFLE-Saison haben die Vienna Vikings an einem ganz besonderen Ort die neuen Trikots vorgestellt.

Am Sonntag (14.40 Uhr, live auf Red Bull TV & AFLE+) gastieren die Vienna Vikings bei den Wroclaw Panthers in Polen zu ihrem ersten Auswärtsspiel der AFLE: The League Europe.

Rechtzeitig davor wurde in der Heidi Horton Collection das neue Auswärtstrikot präsentiert. Wien-Heimkehrer Philipp Haun und US-Star Amani Dennis hatten die große Ehre, die neue Wäsch’ der Welt zu präsentieren, an einem Ort, der kaum besonderer sein könnte.

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings

In der Heidi Horton Collection in der Wiener Innenstadt zeigt sich das Duo in dem weißen Trikot, mit dem man in Breslau nach dem zweiten Sieg greifen will. Die Jerseys und Shorts werden durch zarte violett- und gold-Töne ergänzt und sind ein echter Hingucker.

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings

Bereits das neue Heimtrikot wurde mit dem MAK, einem besonderen Ort mit kultureller Bedeutung, zur Präsentation gewählt. Nun will man mit dem zweiten Trikot-Satz in Europa erneut für Furore sorgen und weiter Football-Geschichte schreiben.

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Doch das ist noch lange nicht alles. Bereits nächste Woche sind die Wikinger auch wieder in Wien zu sehen. Beim Klassiker gegen den zweimaligen ELF-Champ Rhein Fire werden in der Generali Arena noch viele Highlights warten.