Vienna Vikings sind jetzt im Beastmode

Hoher Besuch in der Ravelinstraße, dem Football-Zentrum der Vienna Vikings. NFL-Ikone Marshawn Lynch war vor dem Auftakt der AFLE in Wien zu Gast.

Ein Hauch von Super Bowl wehte am Freitagmorgen durch Wien-Simmering. Super-Bowl-Sieger Marshawn Lynch schaute auf seiner mehrtägigen Wien-Reise beim Academy-Training der Vienna Vikings vorbei. Der Grund für den Besuch ist der Auftakt in die neue Football-Ära. Am Samstag (ab 16.45 Uhr, live Sport1) feiert die AFLE: "The League Europe" mit dem Hauptstadt-Kracher zwischen den Vikings und Berlin Thunder Premiere am neu eröffneten Sportclub-Platz, der zugleich auch die neue Heimstätte der Wikinger ist.

Der Kult-Star wird sich das Spiel von Europas neuer Top-Liga auch im Stadion anschauen und den Münzwurf bei der Premiere vornehmen. Es ist das erste Mal, dass der 40-jährige in Österreichs Hauptstadt zu Gast ist. Nach einem Rundgang durch die Innenstadt war er am Donnerstagabend auch beim Training der Vikings zu Gast. Am Freitag folgte das nächste Highlight: Er besuchte das Training der Vikings Academy und gab sich komplett nahbar.

Video zum Thema: Marshawn Lynch bei den Vienna Vikings

Anstatt den Multi-Millionär raushängen zu lassen, der seine eigene Modemarke Beastmode hat und im Laufe seiner NFL-Karriere alleine 49 Millionen Euro durch Verträge bei den Seattle Seahawks, Buffalo Bills und Oakland Raiders verdient hatte, ließ er sich nicht lumpen und stürmte das Spielfeld. Möglich machte den Sensations-Besuch Vikings-Co-Owner Robin Lumsden. Der Star-Anwalt studierte zeitgleich mit der NFL-Ikone am Berkeley-College in Kalifornien.

Lynch: "Ein ganz normaler Typ"

In einem kleinen Trainings-Match war er in seinem Element und bescherte den Stars von Morgen ein Erlebnis, das sie nie wieder vergessen werden. Pässe von einem Super-Bowl-Sieger fangen, mit ihm in einem Team spielen und NIkolas Jovanovic hatte seinen großen Moment und warf sogar einen Touchdown auf den 40-jährigen Ex-Running-Back. Während die Vikings-Schüler zu Beginn noch schüchtern und zurückhaltend waren, stellte Lynch sofort klar: "Ich bin ein ganz normaler Typ, kein Superstar."

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings

Damit war auch das Eis gebrochen und die Stimmung am Höhepunkt. Im Anschluss gab er den anwesenden Zukunftshoffnungen des heimischen Football weitere Tipps für ihre Karriere. Auch Vikings-Head-Coach Chris Calaycay, der selbst passionierter Seahawks-Fan ist, war begeistert: "So eine Möglichkeit bekommt man nicht. Es ist unglaublich für die Jungs und auch für den Verein."

© Hannes Jirgal/Vienna Vikings

Am Samstag folgt mit dem Spiel gegen Thunder das Highlight für Lynch. Sollte der Titel-Mitfavorit der AFLE das von den Fans erhoffte Touchdown-Feuerwerk zünden, könnte aus dem Superstar aus Kalifornien auch ein Vikings-Unterstützer werden, der möglicherweise bald öfters in Österreich auf Besuch sein wird.