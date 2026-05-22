Fix: Pep Guardiola (55) hört bei Manchester City auf

Der erfolgreichste Vereins-Trainer in der Geschichte der Skyblues sagt "Goodbye".

Es ist die absolute Sensation im Weltfußball: Star-Trainer Pep Guardiola verlässt Manchester City nach zehn Jahren! Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist bittere Realität. Der Verein hat es mittlerweile offiziell bestätigt: Der katalanische Erfolgs-Garant steht in der nächsten Saison NICHT mehr an der Seitenlinie der Skyblues!

Damit geht im Etihad Stadium die mit Abstand erfolgreichste Ära der gesamten Vereinsgeschichte krachend zu Ende. Doch die Bosse haben schon den Nachfolger an der Angel: Enzo Maresca soll das schwere Erbe antreten! Brisant: Maresca lernte einst als Co-Trainer unter Pep und coachte bis Anfang des Jahres noch den FC Chelsea.

Die irre Titel-Show von King Pep!

Rückblick: 2016 kam Guardiola nach seiner Zeit beim FC Bayern nach Manchester. Nach einem Jahr Anlaufzeit startete die pure Dominanz:

Sechs Meistertitel ballerte Pep nach Manchester!

Nur 2020 und zuletzt 2025 schnappte sich Liverpool die Krone.

Dazu kommen drei FA-Cup-Siege und fünf Ligapokale. Die absolute Krönung gab es 2023: Champions-League-Sieg und das historische Triple!

Wie geht es weiter? Das Rätsel um die Pep-Zukunft! Die große Frage, die jetzt ganz Fußball-Europa in Atem hält: Was macht Pep Guardiola jetzt? Macht er Pause? Wechselt er zu einem anderen Mega-Klub? Oder übernimmt er ein Nationalteam? Seine Zukunft ist aktuell noch komplett offen – aber eines ist sicher: Dieses Beben wird den Fußball-Sommer noch ganz lange beherrschen!