Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Pep Guardiola
© Getty

Nach 10 Jahren

Fix: Pep Guardiola (55) hört bei Manchester City auf

22.05.26, 12:17
Teilen

Der erfolgreichste Vereins-Trainer in der Geschichte der Skyblues sagt "Goodbye".

 Es ist die absolute Sensation im Weltfußball: Star-Trainer Pep Guardiola verlässt Manchester City nach zehn Jahren! Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist bittere Realität. Der Verein hat es mittlerweile offiziell bestätigt: Der katalanische Erfolgs-Garant steht in der nächsten Saison NICHT mehr an der Seitenlinie der Skyblues!

Damit geht im Etihad Stadium die mit Abstand erfolgreichste Ära der gesamten Vereinsgeschichte krachend zu Ende. Doch die Bosse haben schon den Nachfolger an der Angel: Enzo Maresca soll das schwere Erbe antreten! Brisant: Maresca lernte einst als Co-Trainer unter Pep und coachte bis Anfang des Jahres noch den FC Chelsea.

Die irre Titel-Show von King Pep!

Rückblick: 2016 kam Guardiola nach seiner Zeit beim FC Bayern nach Manchester. Nach einem Jahr Anlaufzeit startete die pure Dominanz:

  • Sechs Meistertitel ballerte Pep nach Manchester!
  • Nur 2020 und zuletzt 2025 schnappte sich Liverpool die Krone.
  • Dazu kommen drei FA-Cup-Siege und fünf Ligapokale. Die absolute Krönung gab es 2023: Champions-League-Sieg und das historische Triple!

Wie geht es weiter? Das Rätsel um die Pep-Zukunft! Die große Frage, die jetzt ganz Fußball-Europa in Atem hält: Was macht Pep Guardiola jetzt? Macht er Pause? Wechselt er zu einem anderen Mega-Klub? Oder übernimmt er ein Nationalteam? Seine Zukunft ist aktuell noch komplett offen – aber eines ist sicher: Dieses Beben wird den Fußball-Sommer noch ganz lange beherrschen!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen