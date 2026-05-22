Darum fiebern Sturm & Salzburg beim Premier-League-Finale mit

Der Premier-League-Showdown am Sonntag wird plötzlich auch für Österreich zum Millionen-Krimi!

Denn das Rennen um die Champions-League-Plätze in England entscheidet indirekt darüber, wie schwer der Europacup-Weg für SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg wird.

Besonders genau blickt man am Sonntag (17 Uhr/live auf Sky) in Graz auf das Duell von Aston Villa bei Manchester City FC. Behauptet der Europa-League-Sieger Rang vier in der Premier League, hätte Sturm plötzlich einen riesigen Vorteil in der Champions-League-Qualifikation.

Letztes Glasner-Spiel

Die Steirer wären in der zweiten Quali-Runde gesetzt und würden damit Schwergewichten wie Fenerbahçe SK, Olympiacos FC oder Vorjahres-Schreck FK Bodø/Glimt aus dem Weg gehen. Stattdessen würden deutlich machbarere Gegner warten. Rutscht Villa dagegen noch auf Platz fünf ab und sichert sich Liverpool Rang vier, darf in Salzburg gejubelt werden. Dann steigen die „Bullen“ erst im Europa-League-Play-off ein und hätten damit zumindest die Ligaphase der Conference League bereits fix in der Tasche – ohne überhaupt gespielt zu haben.

Aston Villa ist dank des Europa-League-Triumphs ohnehin schon fix für die Champions League qualifiziert. Liverpool braucht gegen Brentford FC noch einen Punkt, um Platz vier endgültig abzusichern. Emotional wird es außerdem in London: Dort bestreitet Oliver Glasner gegen den neuen Meister Arsenal FC sein letztes Spiel als Coach von Crystal Palace FC.