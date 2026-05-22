Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Thomas Tuchel
© Getty

Kader ist da

Tuchel sorgt für Mega-WM-Beben in England

22.05.26, 11:56
Teilen

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit seiner Nominierung des WM-Kaders für einige Überraschungen gesorgt.  

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit seiner Nominierung des WM-Kaders für einige Überraschungen gesorgt. Bayern-Star Harry Kane bleibt zwar wie erwartet Kapitän, der deutsche Coach verzichtet in seinem Aufgebot für das Turnier in Nordamerika aber u.a. auf die Offensivstars Phil Foden von Manchester City und Cole Palmer von Chelsea. Auch Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) oder Harry Maguire (Manchester United) gehören nicht zum 26-köpfigen Aufgebot.

Zahlreiche Stars fehlen

Der Kader wurde in einem Videoclip mit Musik von den Beatles ("Come Together") verkündet und sorgt auf der Insel bereits für Diskussionen. Unerwartet kommt auch Tuchels Nominierung des ehemaligen Brentford-Stürmers Ivan Toney, seit zwei Jahren in Saudi-Arabien bei Al-Ahli. Djed Spence vom abstiegsbedrohten Tottenham Hotspur gilt als weitere Kader-Überraschung. Foden, Palmer und Alexander-Arnold gehörten bei der EM 2024 zum England-Kader des damaligen Trainers Gareth Southgate.

Zudem wird Maguire, bei der EM verletzungsbedingt nicht dabei gewesen, auch bei diesem Turnier nicht dabei sein. "Ich war überzeugt, dass ich diesen Sommer nach der Saison, die ich gespielt habe, eine wichtige Rolle für mein Land hätte spielen können", schrieb der Manchester-United-Verteidiger auf Instagram. "Ich bin schockiert und zutiefst enttäuscht." Noch im März hatte der 33-Jährige zwei Testspiele für England bestritten. Auch sein Teamkollege Luke Shaw bleibt zu Hause.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen