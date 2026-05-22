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Knalleffekt

WM-Knall: Real-Superstar nicht in England-Kader

Von
22.05.26, 09:07
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Thomas Tuchel sorgt mit seinem WM-Kader für große Aufregung. 

Knapp drei Wochen vor Turnierbeginn verkündet am heutigen Freitag auch Mitfavorit England seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Nordamerika. Wie bereits im Vorfeld durchsickerte, verzichtet Thomas Tuchel dabei auf zahlreiche Stars.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, muss Real-Star Trent Alexander-Arnold bei der WM zuschauen. Der ehemalige Liverpooler schaffte es nicht in den 26-Mann-Kader.

Zahlreiche Stars müssen zuschauen

Ebenfalls zuschauen müssen unter anderem Phil Foden, Cole Palmer und Harry Maguire.

 

Der ManU-Star teilte seine Nicht-Nominierung selbst mit. "Ich war mir sicher, dass ich nach der Saison in diesem Sommer eine tragende Rolle für mein Land hätte spielen können. Die Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst getroffen", so der ManU-Star auf X. "Ich habe es über die Jahre immer geliebt, dieses Trikot zu tragen und mein Land zu repräsentieren."

 

England trifft in der Gruppe L auf Kroatien, Ghana und Panama.

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