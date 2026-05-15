Nach Mucha-Eklat: Ungebetener Gast jetzt auch im ESC-VIP-Bereich

Sie ist nicht zu stoppen! Nachdem Verleger Christian Mucha die Party-Crasherin seiner 50-Jahr-Gala zur Kasse gebeten hatte, floss nun das Geld. Doch wer dachte, die Flugbegleiterin würde jetzt kleine Brötchen backen, irrt gewaltig.

Es war der Society-Aufreger der vergangenen Wochern: Eine Flugbegleiterin hatte sich dreist unter die geladenen Gäste bei Christian Muchas großem Jubiläumsfest gemischt – ohne Einladung, aber mit viel Selbstbewusstsein. Der Verleger verstand jedoch keinen Spaß, schaltete seine Anwälte ein und forderte eine „Pönale“ für Speis, Trank und den unbefugten Aufenthalt.

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460 Euro überwiesen: Die Rechnung ist beglichen

Wie oe24 erfuhr, hat die mysteriöse Party-Besucherin nun klein beigegeben – zumindest finanziell. Die geforderten 460 Euro Strafe wurden an das Haus Mucha überwiesen. Damit ist der juristische Streit um den Gala-Abend offiziell vom Tisch. Doch die Zahlung scheint für die Frau kein Dämpfer, sondern eher eine Art „Eintrittskarte“ in die Freiheit der VIP-Events gewesen zu sein.

Die Party-Crasherin bezahlte die geforderte Summe von 460 Euro für den Abend bei Christian Muchas Jubiläumsfeier. © zVg

Nächster Coup beim Eurovision Song Contest

Wer glaubte, die Dame würde nach der saftigen Geldstrafe öffentliche Auftritte meiden, wurde am Donnerstag eines Besseren belehrt. Schauplatz diesmal: Der streng bewachte VIP-Bereich des Eurovision Song Contest (ESC). Beim 2. Halbfinale saß sie ganz entspannt bei Wein und Snacks.





Während Delegationen, Promis und handverlesene Gäste den Musikevent des Jahres feierten, staunten einige Österreicher vor Ort nicht schlecht: Mitten im Getümmel, perfekt gestylt und völlig ungeniert, tauchte sie plötzlich wieder auf – die Mucha-Crasherin! Natürlich wollen wir ihr nicht unterstellen, dass sie sich auch hier unerlaubt Zutritt zu verschaffte.

Fest steht: Nach dem Mucha-Eklat und dem ESC-Auftritt ist klar – diese Frau wird die Society wohl noch länger beschäftigen. Und mittlerweile ist sie in Wien prominenter als so mancher VIP.