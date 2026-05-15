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Wett-Beben: jetzt ist auch Australien auf Siegeskurs!
© Getty Images

Hochspannung

Wett-Beben: jetzt ist auch Australien auf Siegeskurs!

Von
15.05.26, 09:34
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Der Song Contest wird zum absoluten Zitterspiel: Delta Goodrem hat bei den Wetten Aylas (Griechenland) überholt und lässt Australien schon vom Sieg träumen. 

Entree in Glitzer-Robe vor einer Neonmuschel, Klaviereinsatz im dichten Bühnennebel und Höhenflug auf einer Schwebeplattform im Feuerwerk. Delta Goodrem lieferte mit der Power-Ballade „Eclipse“ im 2.Semifinale den Oscar-Moment des Song Contest. Eine Wahnsinnsshow, die ganz Europa begeistert und die sich nun auch bei den Wettquoten neiderschlägt.

Wett-Beben: jetzt ist auch Australien auf Siegeskurs!
© Getty Images

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Denn die neben Kylie Minogue größte Pop-Queen Australiens, hat nach drei World Music Awards, einem MTV-Video Music Award, 17 Top-10-Hits und 144 Folgen der Kult-TV-Serie „Neighbours“ nun den quirligen Griechen Akylas überholt und gilt mit einer Siegeschance von mittlerweile15 Prozent als aktuell größte Herausforderin der Finnen. Linda Lampenius und Pete Parkkonen führen mit ihrem Pop-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ das Feld ja nach wie vor souverän an: 40 Prozent Siegeschance.

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© Getty Images

Die Favoritenposition in den Wett-Quoten kann aber auch nach hinten los gehen. Man erinnert sich an das Vorjahr wo die Schweden Kaj mit einer gefühlt uneinholbaren Siegeschance von 50% ins Rennen gingen und dann nicht nur von unserem JJ, der mit nur 26% fast schon als chancenlos galt, sondern auch noch von Israel und Estland übertrumpft wurden. Auch 2024 lagen die Buchmacher falsch: Nicht Wett-Favorit Baby Lasagna (Kroatien), sondern der Schweizer Nemo holte den Sieg.

 

Wett-Beben: jetzt ist auch Australien auf Siegeskurs!
© ORF

Dass die Wetten dennoch einen Trend wiedergeben zeigen schon die beiden Semifinali in Wien. Da kamen ja jeweils die 10 Wett-Favoriten weiter. Dass Aserbaidschan wie erwartet ausschied lässt nun unseren Cosmo extra zittern. Österreich liegt ja nun bei den Wetten auf dem letzten Platz. Aber wie gesagt, die Buchmacher können auch irren.

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