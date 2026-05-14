Startnummern-Auslosung: DAS ist schon jetzt bekannt

Das große Finale beim ESC steht, alle Teilnehmer sind fix. So geht's jetzt bis Samstag weiter.
Die Startnummern-Auslosung steigt noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Eine Sache ist aber schon jetzt klar.
Österreichs ESC-Held Cosmo wird die Show mit der Startnummer 25 abschließen - und somit die Show beenden.
Das sind alle Teilnehmer:
- Bulgarien
- Ukraine
- Norwegen
- Australien
- Rumänien
- Malta
- Zypern
- Albanien
- Dänemark
- Tschechien
- ÖSTERREICH
- Deutschland
- Italien
- Großbritannien
- Frankreich
- Griechenland
- Finnland
- Belgien
- Schweden
- Moldau
- Israel
- Serbien
- Kroatien
- Litauen
Das große ESC-Finale steigt am Samstag ab 21 Uhr - natürlich wieder bei oe24 im Live-Ticker!