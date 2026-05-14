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Startnummern-Auslosung: DAS ist schon jetzt bekannt
© APA

Es geht um Cosmo

Startnummern-Auslosung: DAS ist schon jetzt bekannt

14.05.26, 23:23
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Das große Finale beim ESC steht, alle Teilnehmer sind fix. So geht's jetzt bis Samstag weiter.

Die Startnummern-Auslosung steigt noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Eine Sache ist aber schon jetzt klar.

Österreichs ESC-Held Cosmo wird die Show mit der Startnummer 25 abschließen - und somit die Show beenden.

Das sind alle Teilnehmer:

  • Bulgarien
  • Ukraine
  • Norwegen
  • Australien
  • Rumänien
  • Malta
  • Zypern
  • Albanien
  • Dänemark
  • Tschechien
  • ÖSTERREICH
  • Deutschland
  • Italien
  • Großbritannien
  • Frankreich
  • Griechenland
  • Finnland
  • Belgien
  • Schweden
  • Moldau
  • Israel
  • Serbien
  • Kroatien
  • Litauen  

Das große ESC-Finale steigt am Samstag ab 21 Uhr - natürlich wieder bei oe24 im Live-Ticker!

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