Startnummern-Auslosung: DAS ist schon jetzt bekannt

Das große Finale beim ESC steht, alle Teilnehmer sind fix. So geht's jetzt bis Samstag weiter.

Die Startnummern-Auslosung steigt noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Eine Sache ist aber schon jetzt klar.

Österreichs ESC-Held Cosmo wird die Show mit der Startnummer 25 abschließen - und somit die Show beenden.

Das sind alle Teilnehmer:

Bulgarien

Ukraine

Norwegen

Australien

Rumänien

Malta

Zypern

Albanien

Dänemark

Tschechien

ÖSTERREICH

Deutschland

Italien

Großbritannien

Frankreich

Griechenland

Finnland

Belgien

Schweden

Moldau

Israel

Serbien

Kroatien

Litauen

Das große ESC-Finale steigt am Samstag ab 21 Uhr - natürlich wieder bei oe24 im Live-Ticker!