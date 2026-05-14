Song-Contest-Finale steht: ALLE Teilnehmer fix

Jetzt stehen alle 25 Nationen fest, die am Samstag beim Eurovision Song Contest 2026 im Finale antreten werden.

Die nächste Entscheidung vom Song Contest in Wien ist gefallen. 10 Länder lösten am Donnerstag das Final-Ticket. Der dänische Fan-Favorit Søren Torpegaard Lund, die rockende Rotlicht-Show von Jonas Lovv (Norwegen) und Delta Goodrem, die im Auftrag von Australien mit dem beeindruckendsten Auftritt des Abends einen Hauch von Oscar in die Stadthalle brachte. Dazu die TV-Premiere von Cosmó mit seinem „Tanzschein“ sowie der neue Hit „Unknown“ von JJ. Auch das 2. Song Contest Semifinale des Song Contests lieferte am Donnerstag Hochspannung.

Diese 10 Nationen haben sich im 2. Halbfinale qualifiziert

Bulgarien

Ukraine

Norwegen

Australien

Rumänien

Malta

Zypern

Albanien

Dänemark

Tschechien

Diese 15 Nationen waren schon qualifiziert

ÖSTERREICH



Deutschland

Italien

Großbritannien

Frankreich

Griechenland

Finnland

Belgien

Schweden

Moldau

Israel

Serbien

Kroatien

Litauen

Polen

Die Show, bei der überraschend viele Requisiten auf die Bühne gebracht wurden und die 10.500 Fans in der Stadthalle deshalb oft nur Häuser oder Boxen sahen, war trotz der Power-Auftritte von Bulgarien, Armenien oder Frankreich etwas unspektakulärer als die 1. Quali-Runde. Dafür haben sich Victoria Swarovski und Michael Ostrowski wohl die Internet-Häme („Moderatoren des Todes!“) zu Herzen genommen und lieferten teilweise sogar wirklich witzige Einlagen: Schiffbruch bei der JJ-Hommage „Wasted Boats“, Walzer-Tänzchen und die flotte Pop-Revue „I’m So Excited“, wo Swarovski im sexy Mini-Body bei der Probe mit einem Hoppala zu kämpfen hatte. „Jetzt wäre mir fast der Busen rausgerutscht!“ Die Fans auf X, vormals Twitter, waren aber trotzdem nicht zufrieden. „Lasst bitte Österreich nie wieder den Song Contest hosten!“

+++ Das 2. ESC-Halbfinale im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Wenigstens für unseren Cosmó, der außer Konkurrenz den „Tanzschein“ zünden durfte und dafür in der Halle schon wie ein Sieger gefeiert wurde, gab’s Lob: „Besser als Deutschland!“ Ein gutes Omen für das Finale. Auch JJ setzte mit seinem neuen Hit „Unknown“ Akzente. Der ORF sollte damit die solide Quote vom 1. Semifinale - 622.000 Seher, bis zu 30 % Marktanteil - locker übertreffen. Nur das Voting zog sich wieder unnötig in die Länge! Die 7:33 Minuten der 1. Quali-Runde gelten ja als unrühmlicher Song Contest Rekord und wurden diesmal gefühlt sogar noch übertroffen.

Bereits am Freitag steigt für die 25 Finalisten die Generalprobe (13:30 Uhr) und die so wichtige Jury-Wertung (21 Uhr) für das Finale. Am Samstag zittern dann rund 170 Millionen TV-Zuseher beim Grande Finale mit (21 Uhr, ORF1). Es wird eine Nervenschlacht: Der Sieger wird erst gegen 1 Uhr früh verkündet. Laut den aktuellsten Wettquoten spitzt sich in Wien alles auf einen Dreikampf zwischen Finnland, Griechenland und Australien zu. Österreich droht der letzte Platz.