Cosmó: 1. TV-Show wurde zum Hit

Cosmó zeigte am Donnerstag erstmals seine neue ESC-Show im TV. Jubel für den „Tanzschein“ in der Stadthalle. Gemischte Gefühle im Internet.

Er wird von Mal zu Mal besser - das lässt uns fürs Finale hoffen. Cosmó zündete am Donnerstag im 2. Semifinale außer Konkurrenz den „Tanzschein“ und ließ damit wieder die Stadthalle ausflippen. Riesenjubel und viele rot-weiß-rote Fahnen. Die mit Abstand größte Stimmung so knapp vor dem Finale. So geht Heimspiel.

Cosmó, der sich Mittwochnachmittag beim 1. Durchlauf noch durch technische Probleme verunsichern ließ und stimmlich noch nicht ganz auf der Höhe war, ließ dann schon bei der Jury-Show wie versprochen „die Sau bzw. den Gorilla raus“. Jetzt bei seinem allerersten ESC-TV-Auftritt legte er noch einmal nach: spürbarer Optimismus, eine starke Show und druckvoller Auftritt. Zum Auftakt lag er noch am Boden zwischen den Worten „Dance away your inner animal“ - ein cooler Videotrick für die TV-Kameras, dann gab’s die berühmte „Tanzschein“-Choreo, seine tierischen Freunde - Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn - und den freudigen Zwischenruf „Wien!“ Der bislang einzige Teilnehmer, der während seines Songs vom Text abwich. Auch dafür wurde er in der Halle frenetisch gefeiert.

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Auf X, vormals Twitter, waren die Reaktionen etwas unterschiedlicher. „Leider muss ich sagen, dass die Österreicher doch wieder besser sind als die Deutschen“, hieß es da. Aber auch: „Schlimme Stimme. Verstehe kein Wort.“

Das Finale, wo Cosmó ja am Samstag mit Startnummer 25 ins Rennen geht, wird dadurch noch mehr zur Zitterpartie. Bei den Wetten hält er ja weiterhin den 29. Platz. Nur Aserbaidschan, das wohl noch heute in der Quali scheitern wird, liegt hinter uns.