Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
ESC2026 Cosmo
© APA

oe24-Kritik

Cosmó: 1. TV-Show wurde zum Hit

Von
14.05.26, 21:57
Teilen

Cosmó zeigte am Donnerstag erstmals seine neue ESC-Show im TV. Jubel für den „Tanzschein“ in der Stadthalle. Gemischte Gefühle im Internet. 

Er wird von Mal zu Mal besser - das lässt uns fürs Finale hoffen. Cosmó zündete am Donnerstag im 2. Semifinale außer Konkurrenz den „Tanzschein“ und ließ damit wieder die Stadthalle ausflippen. Riesenjubel und viele rot-weiß-rote Fahnen. Die mit Abstand größte Stimmung so knapp vor dem Finale. So geht Heimspiel. 

Cosmó, der sich Mittwochnachmittag beim 1. Durchlauf noch durch technische Probleme verunsichern ließ und stimmlich noch nicht ganz auf der Höhe war, ließ dann schon bei der Jury-Show wie versprochen „die Sau bzw. den Gorilla raus“. Jetzt bei seinem allerersten ESC-TV-Auftritt legte er noch einmal nach: spürbarer Optimismus, eine starke Show und druckvoller Auftritt. Zum Auftakt lag er noch am Boden zwischen den Worten „Dance away your inner animal“ - ein cooler Videotrick für die TV-Kameras, dann gab’s die berühmte „Tanzschein“-Choreo, seine tierischen Freunde - Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn - und den freudigen Zwischenruf „Wien!“ Der bislang einzige Teilnehmer, der während seines Songs vom Text abwich. Auch dafür wurde er in der Halle frenetisch gefeiert. 

+++ Das 2. ESC-Halbfinale HIER im LIVE-TICKER +++

Auf X, vormals Twitter, waren die Reaktionen etwas unterschiedlicher. „Leider muss ich sagen, dass die Österreicher doch wieder besser sind als die Deutschen“, hieß es da. Aber auch: „Schlimme Stimme. Verstehe kein Wort.“

Lesen Sie auch

Das Finale, wo Cosmó ja am Samstag mit Startnummer 25 ins Rennen geht, wird dadurch noch mehr zur Zitterpartie. Bei den Wetten hält er ja weiterhin den 29. Platz. Nur Aserbaidschan, das wohl noch heute in der Quali scheitern wird, liegt hinter uns.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen