Song Contest: Wieder Shitstorm für Swarovski und Ostrowski

Auch beim 2. Semifinale des Song Contest stand einmal mehr das Moderations-Duo im Fokus der Sozialen Netzwerke.

Man kann es einfach nicht allen recht machen. Schon beim ersten Semifinale bekamen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski ordentlich ihr Fett ab. Und auch beim 2. Semifinale am Donnerstag wurde das Duo heftig kritisiert. "Die zwei sind irgendwie unlustig" postete ein X-User gleich nach Beginn der Show.

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Diese eröffneten Vici und Michael mit einer Parodie auf JJ's "Wasted Love" und erlitten dabei nicht nur musikalisch, sondern auch bei den Zuschauern Schiffbruch.

"Intro aus der Hölle" war ebenfalls zu lesen. Kein guter Start in der zweiten ORF-Live-Show. Als Ostrowski dann im Federkostüm moderierte, kam das ebenfalls nicht besonders an.

Man darf gespannt sein, was noch alles kommen mag...