Ehe-Aus bei „American Pie“-Star Jason Biggs

Überraschendes Ehe-Aus in Hollywood: „American Pie“-Star Jason Biggs und Jenny Mollen sind nach 18 Jahren kein Paar mehr. Für ihre Söhne wollen sie jedoch weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen.

Die Nachricht vom Ende ihrer Ehe verbreitete sich am Donnerstag wie ein Lauffeuer. Ein Sprecher des Paares bestätigte gegenüber dem US-Magazin People, dass die Liebe zwischen Jason Biggs und Jenny Mollen nach fast zwei Jahrzehnten erloschen ist. Fans und Follower zeigten sich gleichermaßen schockiert, da die beiden noch vor wenigen Monaten auf Instagram sehr verliebt wirkten und Mollen öffentlich von ihrem Mann schwärmte.

© Instagram

Kein Rosenkrieg geplant

Trotz des Liebes-Aus soll es zwischen den Schauspielern keinen öffentlichen Streit geben. Beide haben das Ziel, weiterhin als Team für ihre Söhne Sid und Lazlo da zu sein. Freunde des Ex-Paares betonten in ersten Statements, dass die Verbindung zwischen den beiden nach wie vor sehr eng sei und sie ein ausgezeichnetes Verhältnis pflegen würden. Man wolle die Erziehung der Kinder gemeinsam priorisieren und die Trennung so harmonisch wie möglich gestalten.

© Instagram

Liebe am Filmset

Die gemeinsame Geschichte der beiden begann vor vielen Jahren wie in einem Drehbuch. Sie lernten sich am Set einer Romantikkomödie kennen und lieben. Es folgte eine Blitzverlobung im Jahr 2008 und eine anschließende heimliche Hochzeit im US-Bundesstaat Kalifornien. Während ihrer Ehe hielten sie ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, galten aber dennoch als eines der humorvollsten Paare Hollywoods. Aktuell sind die beiden noch gemeinsam in der Kinokomödie „Influenced“ zu sehen.

Stolz auf Kult-Rolle



Am 27. April geht das Teenie-Abenteuer American Pie in seine nächste Runde. Mit "American Pie - Das Klassentreffen" meldet sich die US-Kultfilm-Reihe im Kino zurück.

© Universal Pictures

Jason Biggs, der im vergangenen Jahr 2025 offen über seine früheren Suchtprobleme und Rückschläge sprach, bleibt vor allem durch seine Rolle als Jim in der „American Pie“-Reihe unvergessen. Die Filme begeistern durch regelmäßige TV-Wiederholungen auch heute noch das Publikum. Gegenüber CNN erklärte der Schauspieler erst kürzlich, wie stolz er auf diesen Karriereschritt sei und dass es ihn nicht störe, auch Jahre später noch auf die ikonischen Szenen angesprochen zu werden. Während er als tollpatschiger Jim Weltruhm erlangte, machte sich Jenny Mollen sowohl als Schauspielerin als auch als Bestsellerautorin einen Namen.