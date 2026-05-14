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Liliana Klein mit den Designern
© Fuhrich

Figlmüller-Event

Modisches WarmUp für "Fashion For Europe"

14.05.26, 20:00
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Am Tag vor der großen "Fashion For Europe"-Modenschau im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz lud Organisatorin Liliana Klein zum Schnitzelessen.

Bevor die Models am Freitagabend den Runway erobern, kamen am Donnerstag alle Beteiligten zu einem besonderen Abend zusammen. Beim „Welcome Evening“ im Figlmüller Lugeck trafen Designer aus Nationen wie Aserbaidschan und Montenegro auf die Wiener Tradition. Ein Highlight des Abends: Der Figlmüller-Chefkoch zeigt den internationalen Gästen persönlich, wie man ein echtes Wiener Schnitzel zubereitet – eine perfekte Brücke zur österreichischen Kultur.

Liliana Klein mit den Designern

Liliana Klein mit den Designern

© Fuhrich

Schnitzel bei Figlmüller am Lugeck.

Schnitzel bei Figlmüller am Lugeck.

© Fuhrich

Initiiert wurde das Event von Organisatorin Liliana Klein. Das Konzept ist klar: „Fashion for Europe ist kein Wettbewerb, wir bringen Europa auf einer Bühne zusammen“. Für Österreich ist erneut Lena Hoschek mit dabei, die das Land bereits vor elf Jahren beim letzten Heim-ESC vertreten hat. Das Event feierte damals Premiere, als Conchita Wurst den Song Contest nach Österreich holte. 

Artur Worseg (l.) war dabei.

Artur Worseg (l.) war dabei.

© Fuhrich

Prominente Gäste wie Artur Worseg waren bereits beim Welcome Evening dabei. Die Veranstaltung zeigt, dass Wien während der ESC-Woche weit mehr zu bieten hat als nur Musik. Von Ausstellungen bis hin zu exklusiven Clubbings verwandelt sich die Stadt in einen pulsierenden Treffpunkt für Kreative aus ganz Europa.

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