Offiziell: Saison für Rapid-Star wohl beendet

Manche Rapid-Fans haben es wohl schon erwartet, nun ist es aber offiziell: Die Sperre von Matthias Seidl wurde von der Bundesliga festgelegt, der Kapitän wird vermutlich die restliche Saison verpassen.

Der 25-Jährige hat sich wirklich keinen Gefallen getan, als ihm bei der 1:3-Niederlage gegen den LASK am vergangenen Wochenende in der 97. Minute der Kragen platzte und er Melayro Bogarde in den Fuß grätschte.

Schiedsrichter Alexander Harkam griff sofort zur Roten Karte, das wird Seidl wohl die restliche Saison kosten. Zwei Spiele Sperre bekam er aufgebrummt, damit verpasst der Mittelfeldspieler auf jeden Fall das 350. Wiener Derby und auch den Saisonabschluss gegen Sturm Graz.

Sollten die Wiener allerdings ins internationale Play-off müssen, wäre ihr Kapitän wieder mit an Bord.