Neuer-Vergleich! England jagt ÖFB-Goalie

Auf der Fußball-Insel England sorgt ein ÖFB-Legionär aktuell für ordentlich Wirbel: Nikolas Polster ist drauf und dran, den Sprung auf die große Bühne zu schaffen – und das Interesse wird immer konkreter.

Spätestens seit dem Cupsieg 2025 mit dem Wolfsberger AC und seiner ersten Einberufung ins Nationalteam durch Ralf Rangnick ist der 23-Jährige in aller Munde. Gekrönt wurde seine starke Saison zudem mit der Auszeichnung als „Goalie des Jahres“. Und genau dort wird es jetzt richtig spannend: Gleich mehrere Klubs aus England und darüber hinaus sollen laut "Daily Mail" ein Auge auf den WAC-Schlussmann geworfen haben. Allen voran Wolverhampton Wanderers und Celtic FC, aber auch Brighton & Hove Albion und Brentford FC beobachten die Entwicklung genau. Sogar AS Saint-Étienne soll längst dran sein.

Vergleich mit Neuer & Oblak

Die britischen Medien greifen dabei tief in die Superlativ-Kiste: Polster wird dort bereits mit Größen wie Manuel Neuer und Atletico-Schlussmann Jan Oblak verglichen – ein Ritterschlag, der zeigt, wie hoch sein Potenzial eingeschätzt wird. Sein Weg dorthin war allerdings kein Selbstläufer: 2020 verließ er SK Rapid Richtung LASK, danach folgten mehrere Leihen. Erst im Sommer 2024 fand er beim WAC seine sportliche Heimat – und nutzte die Chance eindrucksvoll.

Trotz des internationalen Interesses bleibt die Ausgangslage klar: In Wolfsberg will man den Erfolgsträger nicht kampflos ziehen lassen, Polsters Vertrag läuft noch bis 2027. Doch die Dynamik des Marktes – und die aktuellen Abstiegssitusation im Lavanttal – könnten Bewegung hineinbringen.

Wolves hoffen auf Kalajdzic-Faktor

Vor allem bei den „Wolves“ bahnt sich ein Umbruch an. Nach dem Abstieg könnte sich eine Tür öffnen – auch, weil mit Sasa Kalajdzic bereits ein Österreicher im Klub steht. Der zuletzt zum LASK verliehene Stürmer gilt ebenfalls als Kandidat für den nächsten Karriereschritt – eine spannende Verbindung. Auch im Nationalteam ist Polster längst ein Thema. Nach seiner ersten Nominierung hat er Blut geleckt – der nächste Schritt scheint nur eine Frage der Zeit.