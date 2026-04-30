NASA-Chef will Pluto wieder zum Planten machen

Wird unser Sonnensystem bald wieder größer? Der neue NASA-Chef Jared Isaacman sorgt für Aufsehen: Er will den 2006 degradierten Pluto zurück in den exklusiven Club der Planeten holen.

Der Chef der US-Weltraumbehörde NASA lässt mit einer klaren Ansage aufhorchen. Bei einer Senatsanhörung zum Budget für das Jahr 2027 forderte Jared Isaacman offen: „Macht Pluto wieder zu einem Planeten“. Isaacman stellte klar, dass er fest hinter dem Himmelskörper stehe, der vor knapp 20 Jahren seinen Status verlor. Seine Behörde arbeite bereits an Veröffentlichungen, um die Diskussion unter Experten neu zu entfachen.

Patriotismus am Rand des Systems

Hinter dem Vorstoß steckt auch ein Stück Stolz für die USA. Pluto wurde 1930 vom US-Astronomen Clyde Tombaugh entdeckt. Isaacman möchte sicherstellen, dass Tombaugh die Anerkennung zurückerhält, die er verdient. Doch die Entscheidungsgewalt liegt nicht in Amerika: Nur die Internationale Astronomische Union (IAU) darf offiziell festlegen, was ein Planet ist und was nicht.

Warum Pluto kein Planet ist

Die IAU stufte Pluto am 24. August 2006 zum Zwergplaneten herab. Der Grund: In seiner Heimat, dem Kuipergürtel, wurden immer mehr ähnliche Objekte wie Eris oder Makemake gefunden. Ein echter Planet muss laut Definition seine Umlaufbahn „freiräumen“. Pluto teilt sich seinen Weg jedoch mit vielen anderen Objekten. Kritiker sehen darin einen Widerspruch, da auch die Bahnen von Erde oder Jupiter von Asteroiden gekreuzt werden.

Neue Bilder befeuern die Debatte

Seit der „New Horizons“-Mission im Jahr 2015 liegen hochauflösende Bilder vor, die die Komplexität Plutos zeigen. Missionsleiter Alan Stern kritisiert den damaligen Entscheidungsprozess als fehlerhaft. Sein Vorschlag: Alles, was rund und groß genug ist, sollte als Planet gelten. In Österreich und weltweit verfolgen Hobby-Astronomen gespannt, ob es bei der nächsten IAU-Generalversammlung im August 2027 in Rom tatsächlich zu einer Neuanordnung kommt.

Widerstand vom Plutokiller

Nicht alle sind begeistert. Mike Brown, der durch seine Entdeckungen die Degradierung mit auslöste und sich selbst „Plutokiller“ nennt, hält wenig von Isaacmans Nostalgie. Er betont, dass Wissenschaftler die Welt so klassifizieren müssen, dass sie verständlich bleibt. Würde man Plutos Status ändern, könnte unser Sonnensystem plötzlich weit über 100 Planeten zählen.