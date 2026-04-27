Claudia Effenberg: 12 Kilo leichter nach Not-OP

Claudia Effenberg fühlt sich wie neu geboren. Mit 60 Jahren hat der Reality-Star in Rekordzeit zwölf Kilo verloren. Hinter dem Erfolg steckt nicht nur Disziplin, sondern auch medizinische Unterstützung durch eine Abnehmspritze.

Nach einer gesundheitlich schweren Zeit strahlt Claudia Effenberg wieder. In nur sechs Wochen purzelten bei ihr zwölf Kilogramm. Im Interview mit BILD verriet sie nun, dass sie seit März das Medikament „Mounjaro“ im Rahmen einer Kooperation nutzt. Trotz der schnellen Ergebnisse betont sie: „Ich bin erst ganz am Anfang und nehme nur eine kleine Dosis.“

Mehr zum Thema

Neues Essverhalten

Die Wirkung der Spritze zeigt sich vor allem im Alltag und bei den Mahlzeiten. Claudia Effenberg isst zwar weiterhin, was ihr schmeckt, aber die Mengen haben sich drastisch reduziert. Ein Beispiel aus ihrem Leben:

Früher aß sie ganze Portionen, heute sind es kleine Mengen.

Bei Pizza ist nach drei Stücken Schluss: „Ich bin dann pappsatt.“

Ehemann Stefan Effenberg (57) fungiert nun oft als „Resteverwerter“ oder bestellt selbst kleinere Portionen.

Der Weg zurück nach der Not-OP

Der Gewichtsverlust ist für die 60-Jährige auch ein Sieg über die Schicksalsschläge der vergangenen Jahre. 2023 erhielt sie eine künstliche Hüfte und war monatlich auf Krücken angewiesen. Im Dezember folgte der Tiefpunkt: Eine lebensgefährliche Lungenembolie machte eine Not-Operation erforderlich. „Danach habe ich mich gehen lassen“, gesteht das Ex-Model heute.

Alltag wird wieder leichter

Inzwischen gehört Bewegung wieder fest zu ihrem Leben. Ob Walken oder Sport auf der Yogamatte – die körperliche Leichtigkeit kehrt zurück. Besonders kleine Erfolgserlebnisse im Alltag bedeuten ihr viel: „Ich komme leichter aus dem Bett, kann mir im Stehen die Schuhe zubinden – das ging vorher nicht so einfach.“

Test für Claudia

Ein wöchentlicher „Klamotten-Test“ sorgt zusätzlich für Motivation. Teile, die jahrelang im Schrank hingen, passen plötzlich wieder oder sind sogar schon zu groß. Claudia Effenberg plant, die Spritze so lange weiter zu nutzen, bis sie ihr Idealgewicht erreicht hat – auch wenn sie die Kosten nach Ablauf der dreimonatigen Kooperation teilweise selbst tragen muss.