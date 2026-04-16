TIME100 2026: Diese Namen bestimmen 2026 die Welt – viele davon hat niemand kommen sehen!

Jedes Jahr sorgt die legendäre Liste des Time Magazine für Gesprächsstoff – doch die TIME100 des Jahres 2026 ist ganz anders als je zuvor. Denn selten zuvor standen so viele neue Gesichter und unerwartete Persönlichkeiten im Fokus – und vor allem die Fashion-Welt mischt plötzlich ganz vorne mit.

Wenn das Time Magazine seine jährliche Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt veröffentlicht, ist das normalerweise ein verlässlicher Mix aus globaler Macht, Hollywood-Glamour und Tech-Elite. Doch die TIME100 2026 bricht mit genau diesem Erwartungsmuster – und fühlt sich so frisch und unberechenbar an wie lange nicht mehr.

Schon beim ersten Blick wird klar: Diese Liste ist keine klassische Machtdemonstration mehr. Sie ist ein Spiegel einer Welt im Wandel. Eine Welt, in der Einfluss nicht mehr nur von politischen Ämtern oder Milliardenvermögen definiert wird, sondern von kultureller Relevanz, digitaler Reichweite und persönlicher Haltung.

Die größte Überraschung: Nikki Glaser an der Spitze

Nikki Glaser zählt zu den einflussreichsten Menschen 2026 © Getty

Mit der Wahl von Nikki Glaser als einer der prägendsten Persönlichkeiten des Jahres setzt TIME ein besonders starkes Statement. Neben Zoe Saldana und Wagner Moura ziert sie eines der drei TIME100-Cover.

Die US-amerikanische Stand-up Comedienne steht für eine neue Art von Einfluss: direkt, ungeschönt, manchmal unbequem – aber genau deshalb so wirksam. Dass sie nun neben Präsidenten, CEOs und globalen Entscheidern genannt wird, zeigt, wie sehr sich die Definition von Macht verschoben hat. Relevanz entsteht heute dort, wo Menschen zuhören – und nicht nur dort, wo Entscheidungen getroffen werden.

Mode wird zur Machtkategorie

Victoria Beckham wurde als Icon gekürt © Getty

Was diese Liste ebenfalls besonders macht: Die Modebranche spielt plötzlich ganz vorne mit. Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass Designer und Models eine ähnlich große Rolle wie Politiker oder Tech-Gründer einnehmen. 2026 ist genau das Realität.

Victoria Beckham feiert ihr erstes TIME100-Debüt – ein Meilenstein für eine Frau, die sich über Jahre vom Popstar zur ernstzunehmenden Designerin transformiert hat.

Matthieu Blazy wird ebenfalls zum ersten Mal gelistet und steht für die neue kreative Elite, die Mode wieder emotional und relevant macht.

Und mit Ralph Lauren zeigt sich: Wahrer Einfluss kennt kein Alter – seine Ästhetik prägt Generationen bis heute.

Auch Model Anok Yai unterstreicht den Wandel der Branche: weg von klassischen Schönheitsidealen hin zu einer globaleren, diverseren Perspektive.

Icons mit Geschichte: Kate Hudson & Hilary Duff

In der Kategorie „Icons“ zeigt sich ein spannender Trend: Einfluss wird nicht mehr nur an Aktualität gemessen, sondern an Wirkung über Zeit.

Kate Hudson wird für ihren nachhaltigen Einfluss auf Film, Wellness und Lifestyle geehrt

Hilary Duff beweist, dass ein ehemaliger Teen-Star zur echten Langzeit-Ikone werden kann

Beide stehen für Karrieren, die sich immer wieder neu erfinden – und genau dadurch relevant bleiben.

Zwischen Weltpolitik und Tech

Der Influencer Mr. Beast zählt zu den Pioneers 2026 © Getty

Natürlich bleibt die TIME100 auch 2026 ein Ort für klassische Machtfiguren. Namen wie Donald Trump oder Xi Jinping fehlen nicht – ebenso wenig wie Tech-Größen wie Sundar Pichai.

Doch daneben stehen Persönlichkeiten wie MrBeast, die zeigen, wie sehr sich Einfluss verschoben hat: von Institutionen zu Individuen und von klassischen Medien zu digitalen Plattformen.

Einfluss wird neu definiert

Die TIME100 2026 ist keine Liste mehr, die nur Macht abbildet – sie erzählt eine Geschichte von neuen Stimmen, unerwarteten Karrieren und einer Welt, in der Aufmerksamkeit zur wichtigsten Währung geworden ist. Einfluss entsteht heute nicht mehr nur dort, wo Entscheidungen getroffen werden – sondern dort, wo Menschen zuhören, folgen und sich inspirieren lassen.