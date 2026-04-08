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50 Jahre später! SO sehen die "Drei Engel für Charlie" heute aus
© Getty Images

Jubiläum

50 Jahre später! SO sehen die "Drei Engel für Charlie" heute aus

08.04.26, 11:04
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Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass sie als taffe Ermittlerinnen Fernsehgeschichte schrieben. Zum 50-jährigen Jubiläum von „3 Engel für Charlie“ feierten Kate Jackson (77), Jaclyn Smith (80) und Cheryl Ladd (74) beim PaleyFest in Los Angeles ein triumphales Wiedersehen auf dem roten Teppich.

Die Fans trauten ihren Augen kaum, als die drei Hauptdarstellerinnen der Originalserie „3 Engel für Charlie“ am Montagabend gemeinsam vor die Kameras traten. Jaclyn Smith, die als einziger Engel in allen fünf Staffeln zu sehen war, strahlte an der Seite ihrer Kolleginnen Kate Jackson und Cheryl Ladd. Jackson erinnerte sich bei dem Event emotional an den Start der Serie im Jahr 1976 zurück: „Farrah, Jackie und ich starteten sofort durch, und die Pilotfolge durchbrach die gläserne Decke“, zitierten US-Medien die Schauspielerin.

50 Jahre später! SO sehen die
© Getty Images

Zeitlose TV-Beautys

Fünf Jahrzehnte nach der ersten Folge präsentieren sich die „Engel“ fitter denn je. Besonders Jaclyn Smith, die im Oktober ihren 80. Geburtstag feiert, verblüffte Fans und Fotografen gleichermaßen. Das Trio wirkte bei seinem gemeinsamen Auftritt extrem frisch und vital. Während in Hollywood kleine Hilfsmittel wie Botox oder Hyaluron kein Tabu mehr sind, ist das Ergebnis bei den TV-Legenden absolut gelungen: Sie wirken nicht „operiert“, sondern einfach nur blendend gepflegt und deutlich jünger, als es ihr Geburtsdatum vermuten ließe. 

Jaclyn Smith

Jaclyn Smith

© Getty Images

Cheryl Ladd

Cheryl Ladd

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Kate Jackson

Kate Jackson

© Getty Images

Dass sich Jackson, Ladd und Smith nun in Los Angeles so innig zeigten, unterstreicht die tiefe Verbundenheit, die seit den Drehtagen in den 70ern besteht. Dass Farrah Fawcett († 2009) bei diesem emotionalen Treffen fehlte, sorgte für einen wehmütigen Moment – doch Cheryl Ladd (74), die damals für Fawcett einsprang, hielt die Fahne der „Zweit-Generation“ hoch. 

50 Jahre später! SO sehen die
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Hype um neuen Kinofilm

Neben dem optischen Highlight gab es auch inhaltliche News. Wie nun bekannt wurde, ist der Hype um die taffen Ladys auch nach fünf Jahrzehnten ungebrochen. Nach den erfolgreichen Kinoverfilmungen der 2000er-Jahre mit Cameron Diaz und Lucy Liu steht nun ein neues Projekt in den Startlöchern. Ein weiterer Kinofilm ist bereits in Planung – und keine Geringere als Drew Barrymore soll als Produzentin mit an Bord sein. Wer in die großen Fußstapfen der Original-Engel treten wird, ist derzeit noch ein streng gehütetes Geheimnis.

Fest steht: Die Original-Engel haben die Messlatte für ihre Nachfolgerinnen – zumindest optisch – nun extrem hoch gelegt.

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