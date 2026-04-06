Letzte Chance! In diesen Gebieten können Sie noch bis Mai Skifahren

Die Skisaison ist eigentlich vorbei. Aber in diesen Skigebieten in Österreich noch nicht. Hier können Sie noch bis in den Mai Skifahren.

Der Countdown läuft unaufhaltsam! Während im Tal bereits die ersten Frühlingsgefühle erwachen und die Blumen blühen, bebt am Berg noch der Schnee. Doch für alle Pisten-Fans gilt jetzt: Achtung, Sie müssen schnell sein! Die Skisaison neigt sich dem Ende zu, und wer das weiße Gold noch einmal unter den Brettern spüren will, hat nur noch wenig Zeit. Wir haben die absoluten Hotspots für Sie gecheckt, in denen der Winter einfach nicht weichen will.

1. Ischgl-Samnaun: Grenzenloses Pisten-Glück bis Mai

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Ischgl ist eine absolute Legende und das nicht nur wegen der ausschweifenden Partys! Dank der gigantischen Höhenlage der Silvretta Arena (der Großteil der Pisten liegt über 2.300 Metern) ist Schneesicherheit hier bis tief in den Frühling garantiert. Das ist Ihre Chance: Genießen Sie Top-Bedingungen auf den weitläufigen Abfahrten und schwingen Sie völlig grenzenlos bis ins schweizerische Samnaun hinüber.

Geöffnet bis: 3. Mai 2026

2. Sölden: Die Gletscher-Sensation im Ötztal

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Morgens knackige Abfahrten im glitzernden Schnee und nachmittags mit der Sonnenbrille im Liegestuhl auf der Hütte – so sieht der perfekte Skitag aus! In Sölden wird dieser Traum Realität. Die hochgelegenen Gletschergebiete machen das späte Skifahren zum absoluten Genuss. Ob Sie gemütlich über breite Pisten cruisen oder am Gaislachkogel den ultimativen Adrenalinkick suchen: In Sölden wird das Saisonfinale zur Sensation!

Geöffnet bis: 3. Mai 2026

3. Obertauern: Wo der Winter einfach bleibt

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Wenn anderswo schon die Fahrräder ausgepackt werden, herrscht in Obertauern noch tiefster Winter. Das Gebiet gilt als eines der schneesichersten der gesamten Alpen! Auf bis zu 2.300 Metern erleben Sie hier den perfekten letzten Skitrip. Der Clou: Die Lifte sind kreisförmig um den Ort angelegt – Sie können den ganzen Tag der Sonne hinterherjagen, ohne jemals in ein Auto oder einen Bus steigen zu müssen.

Geöffnet bis: 3. Mai 2026

4. Zell am See-Kaprun: Weiße Ostern und Sonnenskilauf pur

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Hoch oben in der Skiregion Zell am See-Kaprun geht der Ski-Wahnsinn so richtig lange in die Verlängerung. Hier ist der Traum von weißen Ostern wahr! Bis Ende Mai (!) erwartet Sie auf dem Kitzsteinhorn unbeschränkter Pistenspaß. Während unten der Frühling einzieht, glitzert oben der Pulverschnee. Adrenalin-Junkies können sich in den Snowparks austoben, während Tourengeher die Freiheit der Gipfel genießen.

Geöffnet bis: 25. Mai 2026

5. Hintertuxer Gletscher: Das 365-Tage-Wunder

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Sie können und wollen sich einfach nicht vom Winter verabschieden? Dann ist der Hintertuxer Gletscher Ihr Ziel! Dieser Ort ist ein absoluter Sonderfall und der Traum eines jeden Pisten-Freaks: Hier fahren Sie unglaubliche 365 Tage im Jahr Ski! Besonders jetzt im Frühling, wenn die Sonne lacht und der Schnee oben noch fantastisch griffig ist, ist das Gebiet der absolute Hotspot für alle Unermüdlichen.

Geöffnet: Ganzjährig

Also: Packen Sie die Ski noch einmal ein, vergessen Sie die Sonnencreme nicht und genießen Sie den finalen Ski-Wahnsinn der Saison in vollen Zügen, bevor es endgültig heißt: Ab in den Sommer!