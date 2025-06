Ramsau am Dachstein: Bergsommer der Superlative

Ramsau am Dachstein zählt zu Österreich‘s Wanderdörfern und ist mit dem österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet. Das wunderbare Alpengebiet am Fuße der imposanten Dachstein Südwände bietet viele Rundwandermöglichkeiten, herrliche Aussichtspunkte und ist ein Top-Klettersteiggebiet.

Mit malerischer Traumlage und unzähligen Aktiv-Möglichkeiten punktet das Wanderdorf Ramsau am Dachstein. So gilt das Hochplateau beispielsweise als das Klettersteiggebiet Nr. 1 in Österreich. Mehr als 20 wunderschöne Klettersteige und Touren mit der Belohnung einer atemberaubenden Aussicht bis nach Tschechien oder zum slowenischen Triglav-Gebirge warten auf alle, die hoch hinaus wollen.

Wanderlust

Der höchste Berg der Steiermark, der Dachstein mit seinem Gletscher, sollte ganz oben auf Ihrer Bucketlist stehen. Mit der Panoramagondel – Cabrio-Feeling bei Schönwetter inkludiert – geht es hinauf auf den Berg mit seinen Attraktionen: Für den Adrenalin-Kick sorgt die Dachstein Himmelsleiter. Ein Dutzend Stufen führen auf ein Glas-podest – hier eröffnet sich ein atemberaubender Blick zum Dachstein. Nicht versäumen sollte man auch den „SkyWalk“ mit der höchstgelegenen Hängebrücke Österreichs, der Treppe ins Nichts, und den Eispalast mit seinen detailgetreu geschnitzten Eisfiguren (Edelweiß und Bergsteiger) – sechs Meter unter dem ewigen Eis. Für ambitionierte Wanderer bieten sich von hier aus Touren zur Seethalerhütte oder zum Guttenberghaus an.

© Getty Images

Im Herzen des Dachsteingebirges befindet sich die Silberkarklamm. Sie durchwandert man entlang des rauschenden Wassers auf hölzernen Stiegen.

Ein beliebtes Ausflugsziel im Gröbminger Land wurde nach Dreharbeiten für die Fernsehserie „Die Bergretter“ der 40 Meter hohe Salza Wasserfall – ideal für alle, die bei einem kurzen, flachen Spaziergang Erholung am Wasser suchen.

Als stille Attraktion gilt die Donnersbachklamm, die bereits vor mehr als drei Jahrzehnten zum Naturdenkmal erklärt wurde. Der Rittisberg in Ramsau am Dachstein gehört zu den erlebnisreichsten Bergen der Steiermark. Er ist mit einer Kombibahn aus 10er-Gondeln und 6er-Sesseln, in nur drei Minuten Fahrzeit erreichbar. Der breite Sommer-Angebotsbogen auf dem Rittisberg spannt sich von der Flyline über Wald-Hochseilgarten, Bogensportanlage, Laser-Biathlon, Badesee und Barfußweg bis hin zum allwettertauglichen Rittisberg Coaster (Sommerrodelbahn). Direkt neben der Bergstation der Seilbahn bietet ein aussichtsreicher Höhenspielplatz Spaß und Spiel für die ganze Familie. Drei Meter hoch sind die aus Holz gefertigten Buchstaben des Schriftzuges „I LOVE RITTISBERG“, in die Schaukeln, Kletternetze und Klettergerüste integriert wurden. Neben der Rittisbergbahn ist auch der mit Mitmach- und Akustikstationen ausgestattete Märchenweg ein Familienhit.

Mekka für Kletterer

In der Region Schladming-Dachstein bildet die Ramsau das Herz des Klettersports. Alpine Klassiker, Sportkletterrouten, Klettergärten und eine Vielzahl an Klettersteigen – hier hat man die Qual der Wahl. Ramsau am Dachstein wird zu Recht als die „Wiege der Klettersteige“ bezeichnet: Der von Friedrich Simony initiierte Klettersteig zum Dachsteingipfel ist der erste Klettersteig der Ostalpen und feierte 2018 sein 175-jähriges Bestehen. Österreichs führendes Klettersteiggebiet liegt im Dachsteingebirge. 26 wunderschöne Klettersteige in allen Schwierigkeitsgraden in der Region Schladming-Dachstein lassen das Herz jedes Bergsportlers höher schlagen.

© Getty Images

26 wunderschöne Klettersteige in allen Schwierigkeitsgraden in der Region Schladming-Dachstein lassen das Herz jedes Bergsportlers höher schlagen. Mit „Hias“, „Rosina“ und „Siega“ in der idyllischen Silberkarklamm befinden sich drei von ihnen in Talnähe. „Franzi“ auf der Reiteralm, der einzige Klettersteig in den Schladminger Tauern, und der Klettersteiggarten Stoderzinken komplettieren das facettenreiche Angebot in der Region Schladming-Dachstein.

Für Kinder und Jugendliche wurde mit „Kalis Klettersteiggarten“ am Fuße des Ramsauer Sattelberges eine ideale Einstiegsmöglichkeit in die Welt des Kletterns geschaffen. Nach dem Gipfelsieg kommt auch auf dem Rückweg der Spaß nicht zu kurz. Dafür sorgt ein eigens angelegter Flying Fox. Ein Muss für alle Gipfelstürmer, die das Klettersteiggehen einmal ausprobieren wollen, ist der Klettersteigschein. Staatlich geprüfte Bergführer aus Ramsau am Dachstein vermitteln im Rahmen dieser Ausbildung die notwendigen Grundtechniken des Klettersteiggehens.

Sechs Klettergärten mit insgesamt 292 Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bilden das Klettergarten-Angebot der Region Schladming-Dachstein. Der größte und östlichste gelegene Klettergarten der Region ist – mit 184 Routen – der Burgstall Klettergarten in Untergrimming bei Pürgg.