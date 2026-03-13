Raus in die Natur! 7 atemberaubende Frühlings-Ausflugsziele in Österreich

Das Wochenende verspricht traumhaft warme Temperaturen! Wenn die Frühlingssonne die Natur aus dem Winterschlaf kitzelt und die Wiesen in ein sattes Grün taucht, gilt es, Österreichs atemberaubende Frühlings-Ausflugsziele zu erkunden.

Der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern und man möchte einfach nur raus. Aber wohin? Ein Ausflug in die Natur tut nicht nur unserer Kondition gut, sondern streichelt vor allem die Seele. Österreich hat echte Naturjuwele zu bieten: Von der abenteuerlichen Wanderung bis zum entspannten Familienspaziergang. Wir haben für Sie 7 traumhafte Ausflugstipps quer durch Österreich gesammelt, die Ihren Frühling garantiert unvergesslich machen.

Niederösterreich: Genusswandern in der Wachau

Wenn die Marillenblüte die Wachau in ein weiß-rosa Meer verwandelt, gibt es kaum einen schöneren Ort. Die Gemeinde Spitz ist nicht nur für ihre malerische Natur und die berühmten Marillen bekannt, sondern auch für exzellenten Wein. Am Fuße des Jauerlings spazieren Sie auf den Spuren der edlen Tropfen vorbei an historischen Weingütern, endlosen Rieden und sanften Terrassen. Nach dem Spaziergang sollten Sie unbedingt bei einem der lokalen Winzer einkehren und den Frühling bei einem Glas Wein auf der Zunge zergehen lassen.

Burgenland: Auf Entdeckungstour im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

Hier erwartet Sie eine unglaubliche Bandbreite an Naturerlebnissen. Streifen Sie durch die endlose Weite der sanften Hügellandschaften oder buchen Sie eine echte Nationalpark-Safari. Mit etwas Glück kreuzen seltene Przewalski-Pferde oder imposante Steppenrinder Ihren Weg, während über Ihnen mehr als 350 heimische Vogelarten kreisen. Tipp für Radfans: Schnappen Sie sich Ihr Fahrrad und erkunden Sie die Region auf dem wunderschönen B42 Waldquellenradweg.

Oberösterreich: Majestätische Ausblicke am Gosausee

Ein echtes Naturjuwel im Salzkammergut! Der imposante Dachstein mit seinem glitzernden Gletscher ist Ihr ständiger Begleiter. Vom Vorderen Gosausee führt ein absolut familientauglicher Weg gemütlich bis zum Hinteren Gosausee. Die spannenden Lehrpfadtafeln am Wegesrand machen die Tour besonders für Kinder zum Erlebnis. Nach einem kleinen, gut machbaren Anstieg bei der Gosaulacke haben Sie es auch schon fast geschafft!

Kärnten: Die tosende Kraft der Wildensteiner Wasserfälle

In Südkärnten, ganz in der Nähe des beliebten Klopeiner Sees (Gemeinde Gallizien), wartet ein spektakuläres Naturschauspiel auf Sie. Der Wildensteiner Wasserfall stürzt gewaltige 54 Meter in die Tiefe und gehört damit zu den höchsten freifallenden Wasserfällen Europas. Nach einem kurzen Fußmarsch erreichen Sie eine Plattform, von der aus Sie die rohe, tosende Kraft der Wassermassen hautnah und sicher spüren können.

Steiermark: Das Frühlings-Wunder vom Grünen See

Es ist zweifelsohne eines der faszinierendsten Naturphänomene des Landes. Im Frühjahr verwandelt sich die Umgebung der kleinen Gemeinde Tragöß in eine magische Unterwasserlandschaft. Wenn das Schmelzwasser von den Bergen fließt, wird der smaragdgrüne, unter Naturschutz stehende See mitsamt dem umgebenden Park und seinen Bänken einfach überflutet. Ein optisches Meisterwerk der Natur, das man unbedingt mit eigenen Augen gesehen haben muss.

Wien: Urbanes Natur-Idyll am Wiener Wasserweg

Man muss die Stadt nicht verlassen, um Natur zu erleben. Der Wiener Wasserweg führt idyllisch rund um die Obere und Untere Alte Donau. An 21 toll gestalteten Plätzen erfährt man Spannendes über Flora, Fauna und die Geschichte dieses einzigartigen Ökosystems. Hier lassen sich Freizeit und Genuss perfekt verbinden. Entlang der Route locken tolle Badeplätze, gemütliche Gastronomie und Bootsverleihe.

Salzburg: Frühlingserwachen rund um den Fuschlsee

Er gilt als einer der idyllischsten Orte im gesamten Salzburger Land. Herzstück der Region ist der glasklare Fuschlsee, der je nach Sonneneinstrahlung in den schönsten Grün- und Blautönen leuchtet. Die Rundwanderung um den See ist knapp 11 Kilometer lang, doch bei dem traumhaften Anblick der umliegenden Almen und der glitzernden Wasseroberfläche vergeht die Zeit absolut wie im Flug.