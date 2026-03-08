Raser ohne Führerschein und unter Drogen gestoppt

Völlig verantwortungslos: Seine schwangere Frau und seine kleine Tochter waren auch im Auto, als der Drogenlenker auf der Innviertler Straße raste.

OÖ. Einen 37-Jährigen, der seit Jahren führerscheinlos ist, Drogen konsumiert hatte und mit Tochter und schwangerer Frau im Auto 110 km/h statt der erlaubten 70 fuhr, hat eine Zivilstreife Samstagnachmittag auf der Innviertler Straße (B137) in Wels erwischt. Bevor sie ihn anhalten konnte, fuhr er auf die Welser Autobahn Richtung Linz und beschleunigte auf 145 km/h in einer 100er-Zone. Beim Terminal Wels hielten die Beamten ihn schließlich an, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann seit 2017 keine gültige Lenkberechtigung mehr besitzt. Er gab an, Drogen konsumiert zu haben, verweigerte aber eine Vorführung zur klinischen Untersuchung. Da er nicht mehr weiterfahren durfte, setzte sich seine Frau hinter das Steuer. Auch die zweijährige Tochter hatte das Paar dabei. Der 37-Jährige wird angezeigt.