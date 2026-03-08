Babler auf letzten Platz gewählt, Opposition höhnt

Marterbauer stellte sich mit 99 % vor, Babler wird Letzter: Die Opposition höhnt über ein "lächerliches Ergebnis". Parteichef darf Babler bleiben.

Finanzminister Markus Marterbauer kommt gut in der SPÖ an. Beim ordentlichen Parteitag am Samstag erhielt der 62-Jährige bei der Kür des Parteivorstands 99,66 Prozent der Stimmen. Das ist der beste Wert aller Partei-Promis (siehe Ranking unten). Insgesamt wurden 55 Plätze vegeben – auf dem allerletzten landete Andreas Babler. Im Parteivorstand erhielt er 92,44% – deutlich hinter der beliebten Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt, auch klar hinter der Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, die das Babler-Ergebnis „solide“ nannte.



Name

Ergebnis

Funktion / Anmerkung

Markus Marterbauer

99,66 %

Finanzminister (klar vor Babler)

Michaela Schmidt

99,66 %

Staatssekretärin

Philip Wohlgemuth

99,33 %

Landeschef Tirol

Eva-Maria Holzleitner

98,99 %

Frauenministerin

U. Königsberger-Ludwig

98,66 %

Staatssekretärin

Martin Winkler

98,66 %

Landeschef Oberösterreich

Mario Leiter

98,66 %

Landeschef Vorarlberg

Jörg Leichtfried

98,15 %

Staatssekretär

Daniel Fellner

97,65 %

Landeschef Kärnten

Andreas Babler

92,44 %

Vizekanzler

Die rund 600 Delegierten wählten in Wien beim SPÖ- Parteitag aber auch das Präsidium, das „operative Hirn“ der Partei. Es ist die Parteispitze mit den Stellvertretern und besteht aus 14 Personen. Auch hier kam Babler auf den geringsten Wert mit 81,51 Prozent!

Babler darf also SPÖ-Chef bleiben, aber ein Fünftel hat ihn nicht gewählt. Obwohl es nicht einmal einen Gegenkandidaten gegeben hat. Babler holt damit 7 Prozentpunkte weniger als 2023. Aber er liegt vor Rendi-Wagner, die kurz vor ihrem Abgang nur noch auf 75,34 % kam. Die Schuld für das blamable Ergebnis gab Holzleitner im ORF „medialen Diskussionen“ über einen Gegenkandidaten. „Lächerlich“, feixt die FPÖ. Zumindest SPÖ 1, der Parteisender, feiert Babler bestimmt.