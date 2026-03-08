Alles zu oe24VIP
© Getty (Symbolbild)

Im Zillertal

Urlauber streckte Wirt mit Fußtritt ins Gesicht nieder

08.03.26, 11:16
39-jähriger Deutscher wollte Aufforderung zum Verlassen der Hotelbar nicht nachkommen  

Ein rabiater Gast hat am Samstagabend in einem Hotel in Tux (Bezirk Schwaz) den Wirt durch einen Fußtritt schwer im Gesicht verletzt. Laut Polizeiangaben hatte der Lokalbetreiber den 39-jährigen Deutschen der Hotelbar verwiesen, was der Mann und seine drei Begleiter offenbar nicht akzeptieren wollten. Der Gastwirt wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert, so die Tiroler Exekutive.

Zu dem körperlichen Angriff war es gegen 21.00 Uhr gekommen. Zuvor waren der Wirt und die Gäste in Streit geraten, weil dieser die Gruppe zum Verlassen des Lokals aufgefordert hatte. Auch während des folgenden Polizeieinsatzes hätten sich die vier Deutschen "äußerst aggressiv und unkooperativ" verhalten, hieß es. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft Schwaz angezeigt.

