Zu heiß! Zendaya, Sweeney & Co. lassen bei der „Euphoria“-Premiere tief blicken

Das Warten hat endlich ein Ende! Nach fast vier Jahren Pause feierte die lang ersehnte 3. Staffel von „Euphoria“ am 7. April in Los Angeles ihre Premiere. Auf dem roten Teppich begeisterte der Cast mit heißen Looks: von gewagten Mini-Dresses bis hin zu rückenfreien Wow-Roben war alles dabei.

Der Cast der Erfolgsserie „Euphoria“ versammelte sich in L.A., um den Start der lang ersehnten dritten Staffel zu feiern. Doch bevor die neue Staffel am Sonntag, dem 12. April, endlich über die Bildschirme flimmert, nutzten Zendaya, Sydney Sweeney und Co. die Gelegenheit, den roten Teppich in einen echten Laufsteg zu verwandeln.

Zendaya in rückenfreier Robe

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Wenn Zendaya einen roten Teppich betritt, hält die Fashion-Welt den Atem an und dieser Abend war keine Ausnahme. Die Hauptdarstellerin stahl in einer gewagten Neckholder-Robe von Ashi Studio allen die Show. Das elegante dunkelbraune Kleid betonte ihre durchtrainierte Figur perfekt. Der absolute Hingucker? Ein extrem freizügiger Rückenausschnitt und eine dramatische Schleppe. Mit passenden braunen, spitzen Pumps und minimalistischem Schmuck bewies Zendaya: Weniger ist manchmal so viel mehr.

Sydney Sweeneys weißer Wow-Auftritt

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Auch Sydney Sweeney sorgte auf dem roten Teppich für Aufsehen. Sie verzauberte in einem hautengen, komplett weißen Archivkleid von Pierre Cardin aus dem Jahr 2007. Die Robe schmiegte sich perfekt an ihre Kurven und setzte ihre Beine mit einer gewagten Silhouette in Szene. Der mit Strass besetzte Schleifengürtel setzte einen verspielten Akzent zum dramatischen Cape-Design und machte sie zum absoluten Hingucker.

Hunter Schafer setzt auf Transparenz

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Hunter Schafer verzichtete komplett auf Schmuck und das aus gutem Grund: Ihr Kleid funkelte bereits genug. Das Model strahlte in einem bodenlangen, mit Pailletten übersäten Abendkleid in einem warmen Bronzeton. Spaghettiträger und raffinierte, transparente Einsätze in der Taille betonten ihre schlanke Silhouette, während bronzefarbene Pumps den Look abrundeten.

Jacob Elordi ganz in Schwarz

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Die Damen zeigten viel Haut, doch Jacob Elordi hielt es klassisch und sah dabei unverschämt gut aus. Der australische Schauspieler erschien komplett in Schwarz: Vom eleganten Anzug über das Hemd bis hin zur Krawatte und den Anzugschuhen. Mit einer lässigen schwarzen Sonnenbrille auf der Nase sorgte der „Bad Boy“ der Serie für ohrenbetäubendes Kreischen bei den Fans.

Tiefe Einblicke am roten Teppich

"Euphoria"-Premiere: Die besten Looks am roten Teppich 1/5

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Auch der restliche Cast sorgte für Blitzlichtgewitter. Alexa Demie setzte auf Drama pur! Ihr grafischer Look in Silber-Schwarz mit XL-Schleppe war ein echter Hingucker auf dem Red Carpet. Maude Apatow hielt es klassisch und schick im „Little Black Dress“, das durch eine Sonne-Mond-Stickerei zum Unikat wurde. Für den mutigsten Auftritt des Abends sorgte allerdings Natasha Lyonne. In einem transparenten Netzoberteil über einem Korsett und einer Schleppe aus Rosshaar überließ sie wenig der Fantasie.