Leni Klum zeigt: So stylen wir Schmuck im Frühling 2026

Sie ist das Gesicht einer neuen Generation: Leni Klum (21) sorgt mit ihrer neuesten Kampagne für Aufsehen! Für Tommy Hilfiger präsentiert die schöne Tochter von Heidi Klum die Must-haves für das Frühjahr 2026 – und eines ist klar: Ohne „Layering“ geht in dieser Saison gar nichts!

Topmodel Leni Klum präsentiert als Markenbotschafterin die neueste Watch- & Jewelry-Kollektion von Tommy Hilfiger für das Frühjahr 2026. Im Fokus der Kampagne steht der angesagte Layering-Look, der jetzt bei unserem Schmuck mindestens genauso wichtig ist wie bei unserer Kleidung.

Der Clou: Leni trägt alles gleichzeitig! Wer modisch mithalten will, stapelt Ketten, Armbänder und Uhren bis zum geht nicht mehr. Effizienter und stylischer geht es kaum.

© Tommy Hilfiger

Maritimer Chic: Die Marina-Kollektion

Die neue Kollektion setzt auf nautische Inspirationen. Die "Marina"-Linie besticht durch markante Mariner-Gliederketten und die ikonischen Emaillen-Flaggen der Brand. Leni Klum zeigt vor, wie man diese Stücke perfekt kombiniert – das Zauberwort heißt "Layering". Dabei werden verschiedene Ketten und Armbänder unterschiedlicher Länge übereinander getragen, um einen individuellen und tiefgründigen Look zu kreieren.

© Tommy Hilfiger

"Norah": Zeitlose Eleganz am Handgelenk

Ein besonderer Blickfang an Lenis Handgelenk ist die Armbanduhr "Norah". Mit einem Gehäusedurchmesser von nur 22 mm ist sie ein filigranes Statement-Piece. Die Uhr verfügt über ein zweifarbiges Gehäuse und ein dunkelblau gemustertes Zifferblatt mit römischen Ziffern. Ergänzt wird das Sortiment durch die "Nautical Charms", die mit Anker- und Seildetails sowie Goldplattierungen den Segel-Look perfektionieren.

© Tommy Hilfiger

Einfaches Styling durch Pre-Layering

Für alle, die sich beim Kombinieren unsicher sind, bietet Tommy Hilfiger in dieser Saison vor-geschichtete Designs an. Diese Schmuckstücke bestehen aus mehreren Elementen, die bereits fest miteinander verbunden sind. So lässt sich der Look eines kuratierten Stacks mit nur einem Handgriff erzielen. Die Kollektion ist ab sofort für Fashion-Fans erhältlich.