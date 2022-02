Netrebko: "Habe keine Zeit für mich"

Trotz Weltreisen und Top-Engagements ist der Opernstar nicht allzu glücklich.

Offen. Starsopranistin Anna Netrebko (50) führt Eigenangaben zufolge kein Luxusleben. „Mein Traum ist, ein kleines Boot zu haben, wo mich niemand sehen kann“, erzählte die Wahlösterreicher

in im Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera.

Netrebko beklagt Mangel an Freizeit: „Ich habe keinen Urlaub und keine Zeit für mich, mein Leben ist nicht wunderbar“, so die Sopranistin.

Anna Netrebko: "Ich ­führe kein Luxusleben"

Engagement. Anlass für das Interview war Netrebkos Debüt in Giuseppe Verdis Aida in Neapel zum 150-jährigen Jubiläum der Premiere. Am Montag steht im Theater San Carlo noch eine Aufführung der Verdi-Oper, in der die Sängerin und ihr Ehemann Yusif Eyvazov die Hauptrollen übernehmen, auf dem Programm. „Das ist mein erster Theaterauftritt in Neapel, einer fantastischen Stadt, in der es so viel zu ­sehen und zu entdecken gibt“, so Netrebko.

Netrebko: Spaß an Mode und Reisen

Premiere. Blickt man auf den Terminkalender, ist die Sopranistin bis in den Sommer hinein gut gebucht. Zeit zu verschnaufen hat sie tatsächlich kaum. Im Oktober fiel sie nach einer Schulteroperation aus, zum Jahresbeginn nahm sie sich eine Auszeit im Wellness-Retreat Lanserhof in Österreich. „Corona macht mich müde, ich brauche eine Pause“, postete sie damals.

Lifestyle. Folgt man Netrebkos bunten Bildern auf Instagram, wundert sich wohl so mancher über ihre Aussagen. Penthouse in Wien, Trips nach Dubai oder Moskau – das sieht nach Luxusleben aus. Klar, oft verbindet die gebürtige Russin ihre Ausflüge auch mit beruflichen Engagements. Im Sommer gastiert sie wieder in Wien mit einem Konzert an der Seite ihres Ehemannes ­Yusif.