100 Geheimnisse von Marilyn Monroe

Zum 100. Geburtstag von Film-Ikone Marilyn Monroe am 1. Juni blickt die Welt auf den unsterblichen Mythos und das Vermächtnis der Blondine, die weit mehr war als ein Sexsymbol. 100 Fakten, die man wissen sollte.

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Hundert Jahre nach Norma Jeane Mortensons Geburt in ärmlichen, schwierigen Verhältnissen ist Marilyn Monroe mehr als ein Hollywood-Star – sie ist Mythos, Projektionsfläche und Popikone zugleich. Rund um den Globus wird in dieser Woche der runde Geburtstag der Film-Legende mit Retrospektiven und glamourösen Tributes gefeiert. In Los Angeles versteigert "Julien’s Auctions" persönliche Erinnerungsstücke, Filmkostüme und rare Fotografien der Diva – Sammlerstücke, die zeigen, wie ungebrochen die Faszination der Monroe bis heute ist. Doch hinter dem ikonischen Lächeln verbarg sich weit mehr als das Klischee des blonden Sexsymbols.

Zum Jubiläum blicken wir auf 100 Fakten über die Frau, die niemals vergessen wird!

Harte Kindheit & Ehe mit 16

1. Ihr Geburtsname war Norma Jeane Mortenson, weshalb Elton John in der Ur-Fassung von "Candle In the Wind" sang: "Goodbye Norma Jeane".

2. Später wurde oft "Baker" als ihr offizieller Nachname verwendet, weil ihre Mutter, eine Filmschnittkraft in einem Filmstudio, zeitweise mit einem Mann namens Martin Baker liiert war.

3. Sie wurde am 1. Juni 1926 im Los Angeles County Hospital geboren – Berichten zufolge in der sogenannten "Charity Ward", der Armenstation.

Eine schwere Kindheit prägte das Leben von Marilyn alias Norma Jeane. © Getty Images

4. Als Vater wurde Martin Edward Mortensen eingetragen, obwohl er wohl nicht ihr biologischer Vater war und kaum Kontakt hatte.

5. Ihre Mutter, die vor Marilyn bereits zwei Kinder hatte, die größtenteils beim Vater lebten, litt unter schweren psychischen Problemen.

6. Marilyn verbrachte aufgrund der bipolaren Störung ihrer Mutter ihre Kindheit in Pflegefamilien, bei Bekannten und in einem Waisenhaus.

7. Sie fühlte sich ihr Leben lang ungeliebt und verlassen.

8. Schon als Kind stotterte sie manchmal unter Stress.

9. Um nicht erneut ins Heim zu müssen, heiratete sie mit nur 16 Jahren.

10. Ihren ersten Ehemann James Dougherty (21) nannte sie oft "Daddy". Die Ehe hielt nur bis Normas 20. Geburtstag

Die Ehe mit ihrem ersten Ehemann James Dougherty hielt von 1942 bis 1946 © Getty Images

In der Militärfabrik entdeckt

11. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete sie als Babysitterin und in einer Militär-Fabrik.

12. Dort wurde sie von dem Armeefotografen David Conover entdeckt.

13. Die Bilder, die Frauen in der US-Kriegsindustrie zeigten, sollten ihre Weg als (zunächst) Model ebnen.

14. Bereits vor ihrer Filmkarriere färbte sich Norma Jeane ihre Haare blond.

15. Ihr Künstlername Marilyn Monroe wurde 1946 gemeinsam mit Mitarbeitern des Filmstudios 20th Century Fox entwickelt. "Kurz und glamourös."

16. Der Vorname Marilyn war von Broadway-Star Marilyn Miller inspiriert.

17. Gegen den Rat vieler Produzenten, die sie am liebsten in der Rolle der "dummen Blondine" sahen, nahm Marilyn Monroe Schauspielunterricht.

18. Mit Trainerin Natasha Lytess arbeitete sie besonders eng zusammen.

19. Zeit ihres Lebens kämpfte sie hart dafür, ernst genommen zu werden.

20. Ihre Stimme sollte absichtlich weich und sinnlich trainiert werden.

Geld verdiente Norma Jeane als junges Mädchen in einer Fabrik und als Babysitterin. © Bettmann Archive

Monroes Erfolgsgeheimnisse

21. Sie verstand früh die Macht der Kamera. Sobald sie fotografiert wurde, veränderte sich ihre Ausstrahlung völlig.

22. Sie wusste genau, wie Licht, Blickwinkel, Ausdruck und Körperhaltung sie wirken ließen.

23. Ihr ikonischer Gang war bewusst entwickelt – von Marilyn selbst.

24. Monroe konnte extreme Verletzlichkeit zeigen.

25. Menschen fühlten gleichzeitig Erotik und Traurigkeit bei ihr.

26. Marilyn wirkte stets nahbar, obwohl sie ein Superstar war.

27. Durch ihre Unsicherheit wirkte sie viel emotionaler als andere Filmdiven.

28. Sie arbeitete obsessiv an Szenen.

29. Sie studierte Schauspielmethoden wie "Method Acting" intensiv.

30. Ihre "Sanduhrenfigur" setzte sie perfekt in Szene.

Eines der Fotos, das am 4. Juni versteigert wird. © Juliens Auctions

Ihre Filme & Karriere

31. Ihren ersten Filmauftritt (als Kellnerin) hatte sie 1947 in "Dangerous Years". Dieser dauerte nur wenige Minuten.

32. Ihr Durchbruch kam mit "Niagara".

33. "Blondinen bevorzugt" machte Monroe 1953 endgültig weltberühmt.

34. Das weiße Kleid aus "Das verflixte 7. Jahr" (1955) ist das wohl berühmteste Kostüm der Filmgeschichte. Es wurde 2011 um 4,6 Millionen US-Dollar versteigert.

35. Bei der Luftschachtszene waren mehrere tausend Zuschauer am Set, weshalb die Szene im Studio nachgedreht werden musste, da der Ton unbrauchbar war.

36. Über ihre Rollen sagte sie: "Ich habe nichts dagegen, Witze zu machen – aber ich will nicht selbst wie ein Witz wirken."

37. Viele Produzenten hielten sie für unzuverlässig, da sie (aufgrund ihres Lampenfiebers) oft unpünktlich war und später unter Medikamenten Texte vergaß.

38. Kollegen beschrieben sie gleichzeitig als brillant und chaotisch.

39. 1955 gründete Monroe ihre eigene Produktionsfirma, mit der sie u.a. "Bus Stop" produzierte.

40. Sie gilt daher als Vorläuferin moderner weiblicher Hollywood-Produzentinnen.

Ihre erste Filmrolle spielte sie in Dangerous Years, wo sie nur wenige Minuten als Kellnerin zu sehen war. © LMPC via Getty Images

Ihre Intelligenz

41. Marilyn las sehr viel Literatur.

42. Sie liebte Dostojewski und Tolstoi.

43. Sie schrieb selbst Gedichte.

44. Sie interessierte sich für Psychologie.

45. Sie sammelte Hunderte Bücher.

46. Viele unterschätzten ihren IQ.

47. Es kursierten Gerüchte, sie hätte einen IQ von 163 (!) gehabt.

48. Sie diskutierte gerne über Politik und Kunst.

49. Sie wollte stets als ernsthafte Künstlerin gelten.

50. Monroe besuchte Schauspielkurse in New York, wo sie sich neu erfand.

Ungewöhnlich empfanden viele die Ehe mit Dramatiker Arthur Miller zwischen 1956 und 1961. © NY Daily News via Getty Images

Zerbrochenes Eheglück

51. Sie war dreimal verheiratet.

52. Ihr berühmtester Ehemann war der Baseballspieler Joe DiMaggio.

53. Ihre Ehe mit ihm hielt nur neun Monate (Jänner bis Oktober 1954)

54. Er war extrem eifersüchtig auf ihre öffentliche Sexualisierung.

55. Die berühmte Luftschachtszene führte zu einem heftigen Streit.

56. Der Sport-Star liebte sie bis zu ihrem Tod. Er organisierte ihre Beerdigung.

57. Ihren späteren dritten Ehemann, den Dramatiker Arthur Miller, lernte Monroe bereits 1951 kennen.

58. Marilyn hoffte bei ihm auf geistige Nähe und fühlte sich von ihm verstanden.

59. Bis sie eines Tages private Notizen fand, in denen er schrieb, er fühle sich oft wie ihr "Pfleger".

60. Fehlgeburten, psychische Probleme, Medikamentensucht u.v.m. belasteten die Ehe extrem. Sie wurde 1961 nach fünf Jahren geschieden.

Für weltweite Schlagzeilen sorgte die Hochzeit mit Baseball-Legende Joe DiMaggio. © Bettmann Archive

Affären & Gerüchte

61. Es gab Gerüchte über Affären mit Präsident John F. Kennedy, aber auch mit dessen Bruder Robert F. Kennedy.

62. "Happy Birthday, Mr. President" 1962 im Madison Square Garden war einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte.

63. Das Kleid war so eng, dass es direkt an ihr zugenäht werden musste.

64. Kim Kardashian trug dieses 2022 bei der Met Gala und sorgte für Debatten.

Kim Kardashian 2022 in Marilyns Kleid. © Penske Media via Getty Images

65. Gerüchten zufolge wurde Monroe über geheime Zugänge ins Weiße Haus gebracht, um John F. Kennedy zu treffen.

66. Angeblich rief Marilyn einmal Jackie Kennedy an, um ihr zu sagen, dass sie JFK heiraten wolle.

67. Auch mit Charlie Chaplin Jr. soll Marilyn Monroe ein Verhältnis gehabt haben.

68. Marlon Brando behauptete, eine Beziehung mit ihr gehabt zu haben.

69. Mit Frank Sinatra war sie eng verbunden, was ebenfalls zu Gerüchten führte.

70. Es gab auch Spekulationen über Beziehungen zu Frauen, wie Marlene Dietrich und Natasha Lytess.

Kurz vor Monroes legendärem "Happy Birthday"-Auftritt. © Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Leiden & Krisen

71. Sie litt unter schweren Depressionen.

72. Schlaflosigkeit quälte sie jahrelang.

73. Monroe nahm regelmäßig Medikamente und Schlaftabletten.

74. Ihre psychische Instabilität verschlimmerte sich mit dem Ruhm, über den sie sagte: "Er wärmt nur kurz..."

75. Im Februar 1961, nach der Scheidung von Miller, wurde sie in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen. Joe DiMaggio holte sie heraus. 76. Ihre Kinderlosigkeit belastete sie sehr.

77. Monroe erlitt drei Fehlgeburten während ihrer Ehe mit Arthur Miller.

78. Historiker vermuten, dass sie an starker Endometriose litt, die auch ihre Fruchtbarkeit beeinträchtigte.

79. Während der Dreharbeiten zu Filmen wie "Some Like It Hot" kam es immer wieder zu Panikattacken.

80. In privaten Notizen schrieb sie über Selbstzweifel und das Gefühl, ständig eine Rolle spielen zu müssen.

Auch Briefe und persönliche Aufzeichnungen werden versteigert. © Juliens Auctions

Schönheit & Operationen

81. Experten vermuten Nasenkorrekturen.

82. Wahrscheinlich wurde ihre Nasenspitze leicht verändert.

83. Es gibt auch Hinweise auf ein Kinnimplantat.

84. Ansonsten war aber ihre Schönheit größtenteils natürlich.

85. Sie nutzte raffinierte Schminktechniken – Konturierungen lange vor dem Trend.

86. Vaseline oder Nivea-Creme nutzte Monroe als Glow-Basis.

87. Ihr ikonischer Look war auch stark vom Licht abhängig.

88. Sie trug oft mehrere Schichten falscher Wimpern, was zu dem berühmten Schlafzimmerblick führte.

89. Ihre Lippen wirkten durch dunkles Rot außen und helleres innen voller.

90. Marilyns berühmtes Muttermal wurde zusätzlich mit Make-up verstärkt.

Ihr Look ist bis heute Vorbild für viele Influencerinnen. © Bettmann Archive

Tragisches Ende

91. Ihr Tod am 5. August 1962 bleibt umstritten. Offiziell starb sie an einer Überdosis Barbiturate.

92. Manche glauben an Selbstmord, andere vermuten politische Vertuschung, weil sie durch JFK viel wusste.

93. Ihr Haus in Brentwood (L.A.) wurde zur Pilgerstätte für Fans. Es wurde 2023 um 8,23 Millionen Dollar von Nachbarn gekauft.

94. Marilyn hatte dort nur sechs Monate vor ihrem Tod gelebt.

95. Ihr Nachlass wurde auf 800.000 Dollar geschätzt. Heute wären das mehrere Millionen Dollar.

96. Ihr Testament verteilte den Nachlass auf mehrere Personen und Organisationen, darunter ihr Coach Lee Strasberg. Ein erheblicher Teil ging an karitative Einrichtungen.

97. Marilyn Monroe wurde am 8. August 1962 im Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park in L.A. beigesetzt.

Marilyn Monroes Beisetzung am 8. August 1962. © Bettmann Archive

98. Joe DiMaggio ließ fast 20 Jahre lang dreimal pro Woche rote Rosen an ihr Grab bringen.

99. Sie wurde zur ewigen Ikone weiblicher Verletzlichkeit und Erotik.

100. Hinter "Marilyn Monroe" stand ein Mensch, der sein Leben lang nach Liebe, Ruhe und Anerkennung suchte.