Neue Biografie über Jane Birkin: Das Leben einer Stilikone

Ihr Stil hat Generationen inspiriert: Eine neue Biografie zeichnet ein kunstvolles Porträt von Jane Birkin als Ikone und erzählt von ihrer Arbeit, ihrem Leben und ihrer Haltung.

Die Hermès Birkin Bag ist bis heute die berühmteste und begehrteste Tasche der Welt. Der Kreis der Besitzer:innen bleibt klein und exklusiv. Es kann Jahre dauern, bis man eine der wertvollen Taschen ergattert. Wenn überhaupt. Entworfen wurde das gute Stück in den frühen 1980er-Jahren für Jane Birkin. Da war die Schauspielerin und Sängerin längst ein modisches Vorbild für Generationen von Frauen – auch wenn sie sich selbst nie als Stilikone betrachtet hat. „Ich bin keine Fashionista und ich habe gar nicht so viele Kleidungsstücke. Ich weiß einfach, was ich mag – und ich mag es bequem: Ich finde, man sollte sich in dem, was man trägt, wohlfühlen“, beschrieb sie ihren Stil. Es war diese unnachahmliche Mischung aus französischem Chic und britischer Lässigkeit, die ihn so besonders machte.

© Getty Images

Ein legendärer Zufall

Doch zurück zu ihrer legendären Tasche, die Jane Birkin nicht annähernd so vorsichtig behandelte, wie man bei einem solchen Luxusgut meinen möchte. Ihre Tasche war bis zum Rand vollgestopft, ein lebendiges Chaos aus Notizen, Rezepten und Bürsten. Schleifen, Perlenketten, Anhänger und Glücksbringer hingen daran, es klebten Sticker mit politischen Botschaften und Buttons an der sündhaft teuren Hermès-Tasche.

„Etwas, das mir als Kind besonders gefiel, war, die Tasche meiner Mutter aufzuräumen. Man durfte Ordnung hineinbringen – und sie gab uns dafür immer ein paar Münzen“, erinnerte sich ihre Tochter Charlotte Gainsbourg einmal in einem Interview an die kleine Wunderwelt, die Birkins Tasche für sie darstellte. Genau dazu war sie entworfen worden. Die Idee entstand, als Jane im Flugzeug neben Jean-Louis Dumas saß, dem damaligen Präsidenten von Hermès. Ihr Notizbuch fiel auf den Boden und verteilte sich in ein buntes Durcheinander an Zetteln, die herausfielen. Dumas riet ihr, sich eine Tasche mit Fächern zuzulegen. Am Ende des Flugs hatte er das Versprechen gegeben, eine große Tasche zu entwerfen, in der eine berufstätige Mutter alles unterbringt, was sie braucht. Der Rest ist Geschichte.

© Getty Images

Neue Biografie

Nachlesen kann man diese Anekdote in der neu erschienenen Biografie „Jane Birkin“ der französischen Journalistin Sophie Gachet, die jahrelang für „Elle France“ geschrieben hat und eine renommierte Expertin für den weltberühmten Pariser Chic ist. Gachet erzählt in ihrem Buch nicht nur das Leben einer außergewöhnlichen Künstlerin nach, sie zeigt sie in eindrucksvollen Bildern und exklusiven Interviews als die Ikone ihrer Zeit, die sie war, und erklärt Birkins unverwechselbaren Stil, ihre Wandlung von einer jungen Britin in Paris, die sich in hippiehaften Minikleidern einen Namen machte, zu einer zeitlos eleganten Frau, die in weiten ­Hosen ganz bei sich angekommen war.

© Callwey

Kurz und gut

Als Jane Birkin sich in den 1960er-Jahren in die Schauspielerei verliebte und sie zu ihrem Beruf machte, kam der Minirock gerade in Mode. Die schockierend kurzen Kleidungsstücke waren eine Revolution: ein Symbol der Frauenbefreiung und Selbstbestimmung. Wie gemacht für die junge, aufstrebende Schauspielerin. Sie machte leichte Minikleidchen zu ihrem Markenzeichen. Vielleicht inspiriert von den Kostümen aus dem Film „Wonderwall“, den die Britin 1968 drehte, liebte sie Muster, trug Hippie-Schmuck dazu. „Sie war damals 22 Jahre alt, und ihre Garderobe auf der Leinwand verschmolz mit ihrem damaligen Stil“, beschreibt sie Sophie Gachet in ihrer Biografie als „Boho-Britin“.

© Getty Images

Auch privat war es eine turbulente Zeit in Janes Leben. Nach nur drei Jahren scheiterte ihre Ehe mit dem britischen Filmkomponisten John Barry – er verließ sie. Mit ihrer kleinen Tochter Kate Barry, die im Jahr zuvor auf die Welt gekommen war, kehrte sie zu ihren Eltern zurück. Nicht für lange Zeit. Noch im selben Jahr lernte sie in Paris den Chanson-Sänger Serge Gainsbourg kennen, der ihr zweiter Ehemann werden sollte.

Das transparente Schwarze

Mit Serge legte Jane 1969 einen ihrer denkwürdigsten Auftritte aufs Parkett. Zur Premiere ihres gemeinsamen Films „Slogan“ erschien sie im schwarzen Minikleid. Darunter ein Höschen, das durch den durchsichtigen Stoff genauso gut zu sehen war wie ihre Brüste. „Mir war nicht klar, dass es so transparent war. Das lag am Blitzlicht des Fotografen. Hätte ich es gewusst, hätte ich kein Höschen getragen!“, kommentierte sie die Bilder nonchalant. Zu dem unvergessenen schwarzen Kleid trug sie übrigens neben einer Perlenkette und Lackschuhen einen geflochtenen Korb. Auch der war legendär, lange bevor die Birkin Bag erfunden wurde. Ihr Korb begleitete die Muse jahrelang – ob zum Einkaufen oder auf den roten Teppich. Er war groß genug, um ihr ganzes Leben zu verstauen und lässig genug, um ihr Understatement zu unterstreichen. Zu besonderen Anlässen band Jane einfach ein Tuch um den Henkel und schon passte er zu ihrem Outfit.

© Getty Images

Mom-Chic à la Birkin

Das Minikleid wurde von Denim Shorts abgelöst. Bequem und praktisch, gleichzeitig cool und sexy. Sie passten hervorragend zum Leben einer Mutter von zwei Kindern, die Jane Birkin nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Charlotte Gainsbourg im Jahr 1971 war. „Jane hatte eine Leidenschaft für Denim-Microshorts, die sie entweder mit Strumpfhose und Lackschühchen oder mit langen Socken und Stiefeln trug“, erklärt Gachet in ihrem Buch, wie die junge Frau die kurzen Hosen zu ihrem neuen Signature Look machte.

© Getty Images

Janes Style

Zu ihren Standards gehörten anfangs kurze Hosen und Röcke. In den 1970ern trug sie dann Schlagjeans, später Oversize-Hosen. Jane kaufte T-Shirts und Hemden in der Männerabteilung, machte das Tank Top salonfähig und die Krawatte cool, entdeckte ihre Liebe zum Smoking und zum Slip Dress. „Mit der Krawatte spielte sie auf ihre ganz eigene Weise mit Androgynität: halb gebunden, halb gelöst, wirkte sie wie eine lange Halskette. Die englische Sängerin sprengte damit alle gesellschaftlichen Bedeutungen, die diesem Stück Stoff einst anhafteten“, heißt es in der neuen Biografie.

© Getty Images

Ihre kurzen Kleider der 60er haben Eindruck hinterlassen, Birkin fand ihren Stil später aber spannender. „Wenn ich Fotos von mir aus dem Jahr 1968 anschaue – die großen Puppenaugen mit Eyeliner betont, der überzeichnete Mund, die Fransenponyfrisur –, finde ich das furchtbar. Am interessantesten fand ich mich mit 40“, zitiert Sophie Gachet die 2023 im Alter von 76 Jahren verstorbene Stilikon e.

Trends gingen an Jane Birkin vorbei, sie blieb sich, ihrem Stil und ihren Ansichten stets treu.