SIE trägt eine Hermes-Diamant-Tasche für 2 Millionen Dollar

Kleiner geht’s kaum – luxuriöser auch nicht! Bei der Diwali-Gala in Indien zog Milliardärin Nita Ambani mit einer Mini-Birkin von Hermès alle Blicke auf sich. Die Tasche aus Weißgold und Diamanten ist ein echtes Meisterwerk – und kostet rund 2 Millionen Dollar

Milliardärin Nita Ambani setzte bei der diesjährigen Diwali-Gala ein glitzerndes Statement: In ihrer Hand glänzte eine der wohl teuersten Taschen der Welt – die neue "Sac Bijou Birkin" von Hermès. Die Miniatur-Birkin ist aus 18 Karat Weißgold gefertigt und mit über 3000 Diamanten besetzt. Kaum größer als eine Zigarettenschachtel, ist sie alles andere als praktisch – dafür ein Symbol für Luxus und Handwerkskunst. Experten schätzen den Wert auf rund 2 Millionen US-Dollar (1,71 Millionen Euro). Eine vergleichbare Version in Roségold wird derzeit sogar für 3,7 Millionen Euro angeboten.

Ein Mode-Investment der Extraklasse

Während Ehemann Mukesh Ambani – mit rund 102 Milliarden Dollar Vermögen einer der reichsten Männer der Welt – lieber in Autos und Immobilien investiert, lebt Nita ihre Leidenschaft für Mode und Accessoires. Als Gründerin des Nita Mukesh Ambani Cultural Centre und Eigentümerin des Cricket-Teams Mumbai Indians ist sie in Indien eine Stil-Ikone. Ihre Luxusliebe ist legendär: In ihrer Sammlung finden sich exklusive Stücke von Hermès, Chanel, Dior, Bottega Veneta und Judith Leiber – oft sogar personalisiert.

Nur drei Exemplare weltweit

Die "Sac Bijou Birkin" gilt als eines der seltensten Modeobjekte überhaupt – angeblich existieren nur drei Exemplare weltweit. Das Mini-Meisterwerk der Haute Joaillerie ist so fein gearbeitet, dass selbst das Metall die Struktur von Krokodilleder nachahmt.

Für Modekenner ist klar: Nita Ambanis Tasche steht nicht nur für Reichtum, sondern für Einfluss in der Modewelt. Schon ihre früheren Schätze, wie die Himalaya Birkin (257.000 Euro) oder die Neige Faubourg Birkin (343.000 Euro), zählen zu den begehrtesten Luxusobjekten der Welt.