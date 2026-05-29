Schock-Beichte: Kylie Minogue kämpfte heimlich gegen den Krebs

In einer Netflix-Doku blickt Kylie Minogue auf Karriere, Liebschaften und ihren Kampf gegen den Krebs zurück. Was kaum jemand ahnte: Ihre Erkrankung kam zurück.

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Bei dem Gedanken an Kylie Minogue (57) haben die meisten erst einmal das ikonische weiße Outfit vor Augen, das sie im Musikvideo zu "Can‘t Get You Out of My Head" getragen hat. 25 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist es nicht nur ihr größter Hit, sondern immer noch einer der besten Popsongs aller Zeiten, mit dem sie sich endgültig zu der Disco-Ikone kürte, als die man sie bis heute sieht.

Vom Stern zum Star

Wie schwer ihr Weg war, wie hart sie arbeiten musste, um als Künstlerin ernstgenommen zu werden, erzählt Kylie in einer neuen Netflix-Doku mit dem selbst erklärenden Titel "Kylie", in der sie in drei Episoden auf ihr Leben zurückblickt und sehr offen von Erfolgen, Hindernissen und Rückschlägen spricht. Sie erinnert sich an ihre Transformation vom australischen Soapstar zum internationalen Popsternchen, vom süßen Mädel zur Kultfigur.

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Als es losging und sie mit "I Should Be So Lucky" 1987 ihren ersten Welthit landete, war sie in ihrer Heimat schon ein Star und eine Hälfte von Australiens liebstem TV-Pärchen: Ihre Teenieliebe zu Schauspieler und Sänger Jason Donovan (57) wurde zum Lieblingsthema der Presse. Aber das konnte nicht ewig gutgehen und endete, kurz nachdem Kylie Rockstar und INXS-Frotman Michael Hutchence traf. Der lud beide zu einem seiner Konzerte ein. Interessiert war er aber nur daran, Kylie kennenzulernen, gibt Jason in einem Interview zu.

Große Liebe

Als Minogue sich in Hutchence verliebte, war sie blutjung und schwer von seinem Selbstbewusstsein beeindruckt. Er färbte auf sie ab und sie begann, sich vom Image des braven Popstimmchens zu befreien. Sie wurde sexier, weniger angepasst und freier. Michael Hutchence hat Kylie in den zwei Jahren, die sie zusammen waren, verändert. "Er war in so vielerlei Hinsicht der Erste. Und eines dieser ersten Male war der Herzschmerz.

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Ich war am Boden zerstört", gesteht sie, wie sehr die Trennung sie verletzt hat. Losgelassen hat die Erinnerung sie nie: "Man macht weiter und lebt sein Leben, aber es war definitiv ein fantastischer Zeitpunkt, und wahrscheinlich habe ich seither immer nach so etwas gesucht – und es nicht mehr gefunden." Sein tragischer Tod im Jahr 1997 war ein schwerer Schlag für Kylie Minogue und schmerzt sie bis heute, wie sie in einem sehr emotionalen Interview für ihre Doku zeigt.

Kampf gegen den Krebs

Schonungslos ehrlich ist sie auch, als es um ihre Brustkrebserkrankung geht. Mit 36 Jahren erhielt sie die zerschmetternde Diagnose und musste ihren Auftritt am Glastonbury Festival absagen. Dadurch war Kylie gezwungen, ihre Diagnose öffentlich zu machen – und wurde während ihrer kräftezehrenden Therapie von Paparazzi verfolgt. Jeder Schritt, den sie gemacht hat wurde verfolgt.

In der Reihe lüftet Kylie Minogue ein großes Geheimnis: 2021 ist der Krebs zurückgekehrt und sie musste die Krankheit ein zweites Mal bekämpfen. Sie wollte das in Ruhe machen und behielt die schreckliche Diagnose deswegen für sich. "Ich habe nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht, um es sagen. Ich fühle mich nicht verpflichtet, es der Welt mitzuteilen, und tatsächlich konnte ich es damals auch gar nicht, weil ich nur noch ein Schatten meiner selbst war", so Kylie. Verarbeitet hat sie das auf ihre Weise: in dem Song "Story".