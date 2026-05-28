Ein Hit für NÖ: Die Schlümpfe kommen!

Es ist kein Witz: Im Herbst 2026 öffnet in Traiskirchen die europaweit erste Schlumpfwelt ihre Tore – und das direkt vor der Haustüre!

Auf rund 4.000 Quadratmetern entsteht ein einzigartiges Indoor-Familienerlebniszentrum, das das legendäre Schlumpfdorf erstmals physisch erlebbar macht.

© René Brunhölzl

Vorsicht vor Gargamel!

Das Konzept setzt voll auf sogenanntes "Edutainment" – eine clevere Mischung aus Lernen und Spaß. Kinder sind hier keine Zuschauer, sondern aktive Abenteurer. In einer bis zu sechs Meter hohen Spielstruktur namens Schlaubaum lernen die Kleinen spielerisch die Kreisläufe der Natur kennen, an Wassertischen werden physikalische Prinzipien begreifbar. Beim Highlight "Goldschlumpfen" müssen Familien gemeinsam auf einem Floß einen Teich überqueren – Teamwork ist gefragt! Und beim WOLKENFLITZER dreht man Runden im Ringelspiel – aber Vorsicht, Gargamel ist auf den Fersen!

Ein eigenes Schlumpfmuseum

© René Brunhölzl

Auch die Kleinsten ab 18 Monaten kommen auf ihre Kosten: In speziellen „Schlumpf-Beetles" erleben sie ihre erste Autofahrt – sicher, begleitet und mit einem Riesengrinsen im Gesicht. Geburtstagskinder dürfen in zwei exklusiven Geburtstagszimmern mitten im Schlumpfdorf feiern. Und wer die Geschichte der kleinen Blauen kennenlernen möchte: Das Schlumpfmuseum blickt zurück auf die Welt von Schöpfer Peyo seit dem Jahr 1958.

Gargamelburger und Schlumpfwaffeln

© René Brunhölzl

Während die Kinder toben, können Eltern im Schanigarten bei Gargamelburger und Schlumpfwaffeln durchatmen – mit freiem Blick auf die Spielflächen. Insgesamt 18 Erlebnisbereiche warten auf Besucher. Wer schon jetzt Teil der Schlumpf-Community sein will, kann sich auf schlumpfwelt.at registrieren und exklusive Einblicke in den Baufortschritt erhalten.