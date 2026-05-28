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Josef Schellhorn
© APA/GEORG HOCHMUTH

FPÖ spottet

"Tu es nicht" - Schellhorn will Buch schreiben

28.05.26, 12:00
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NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn plant ein Buch über seine Zeit in der Politik. 

 Der "Arbeitstitel" lautet "Tu es nicht", wie Schellhorn im Interview mit der Wochenzeitung "News" verriet: "Ich glaube, das wird durchaus interessant. Vielleicht interessiert es aber auch nur mich und meine Enkel."

Schellhorn ist seit seinem Start als Staatssekretär in der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS mit Kritik des Boulevards konfrontiert. Gegen diese "Angriffe", die er "unter der Gürtellinie" verortet, habe er folgende Strategie entwickelt: "Ich spare mir den Psychotherapeuten und führe Tagebuch. Das wird zu einem Buch." 

FPÖ spottet

Mit Häme reagierte die FPÖ: Generalsekretär Michael Schnedlitz sah in der Ankündigung "blanken Hohn gegenüber jedem hart arbeitenden Steuerzahler" und empfahl Schellhorn als Titel für dessen Buch "Sepp, der Rücktritt - außer Spesen nichts gewesen". Schnedlitz stößt sich daran, dass ein Staatssekretär "offenbar genug Zeit hat", um Tagebuch zu schreiben und ein Buch zu planen.

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