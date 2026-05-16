Sportclub-Stadion wird jetzt zur Vikings-Festung

Ab dieser Saison werden die Vienna Vikings ihre Heimspiele mit einer Ausnahme im neu eröffneten Sportclub-Stadion ausrichten. Spieler, Trainer und Verantwortliche der Erfolgs-Franchise brennen darauf die neue Heimat einzuweihen.

Der Countdown läuft. In einer Woche (Sa., 23. Mai, 17 Uhr) starten die Vienna Vikings in eine neue Ära. Im Sportclub-Stadion wird man nicht nur die neue Heimstätte gegen Berlin Thunder einweihen, es ist zugleich auch der Startschuss für die neue europäische Football-Liga AFLE: "The League Europe" (American Football League Europe). Mit Ausnahme des Klassikers gegen Rhein Fire am 6. Juni, das wieder in der Generali-Arena stattfinden wird, steigen heuer alle Grunddurchgang-Spiele in Dornbach.

Am Mittwoch fand im ältesten noch bespielten Stadion Österreichs der Lokalaugenschein statt, oe24 begleitete das Team dabei. Head Coach Chris Calaycay, der bereits bei einem Charity-Spiel 2005 im Stadion an der Alszeile auf der Seitenlinie stand, zeigte sich begeistert.

© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Seit 1999 ist der in Hawaii geborene US-Trainer fester Bestandteil der Vikings und Vater des Erfolgs der Wikinger. Er schwärmt von der neuen Heimat: "Die Stimmung hier wird fantastisch sein. Die Tribünen sind eng, mit unseren Fans wird es hier richtig laut werden." Tight-End Florian Bierbaumer zeigt sich ebenfalls begeistert: "Es schaut schon mega aus. Das Stadion verbunden mit dem Blick auf die Wiener Architektur hat etwas ganz Besonderes. Als Heimstadion ist es perfekt."

© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Stuttgarter Neuling fühlt sich heimisch

Auch Neuzugang Luca Siebert, der von Stuttgart Surge nach Wien gelockt werden konnte, fühlt sich im Sportclub-Stadion fast wie zu Hause. Es ist auch ein kleineres und engeres Stadion, wie das GAZI-Stadion, wo die letztjährigen ELF-Champions ihre Heimspiele ausgetragen haben. "Dadurch kriegst du halt eine unglaubliche Stimmung. Wenn es dann hier richtig laut ist, darauf freue ich mich schon", so der neue Vikings-Verteidiger.

© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

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© Hannes Jirgal / Vienna Vikings

Zum Auftakt wird auch Super-Bowl-Sieger Marshawn Lynch im Stadion zu Gast sein und den Münzwurf durchführen. Den Fans wird auch heuer wieder rund um das Spiel wieder jede Menge geboten, damit die Heimspiele zu großen Football-Festen werden können.