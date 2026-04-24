Alles neu: Vienna Vikings gehen jetzt auf Gold-Jagd

Einen Monat vor Liga-Start hat die AFLE nun auch den Final-Namen und Spielort bekannt gegeben.

Football-Fans in Europa haben in den vergangenen Wochen einiges durchmachen müssen. Aus der ELF haben sich beim derzeitigen Stand zwei Ligen gebildet, die ab Mai um die Gunst der Fans in Europa kämpfen werden.

Die Vienna Vikings sind Teil der neuen "AFLE: The League Europe", in der es zum Auftakt am 23. Mai das Hauptstadt-Duell gegen Berlin Thunder am neu eröffneten Sportclub-Platz in Wien Hernals geben wird. In der Liga sind mit Rhein Fire und den Wroclaw Panthers auch drei weitere Ex-ELF-Teams in der neuen Liga. Hinzu kommen mit den Firenze Red Lions, Alpine Rams, Paris Lights und einem namentlich noch nicht offiziell bekannten Team aus London.

Finale steht fest

Seit Freitag ist nun auch der erste Final-Austragungsort bekannt. In der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg steigt am 6. September der "AFLE Gold Bowl". Die Vienna Vikings gehen nun als Vorjahresfinalist der ELF nicht nur auf Titel-Jagd, sondern sogar auf Gold-Jagd. Tickets für das Football-Finale sind beim offiziellen Ticket-Partner Eventim ab Dienstag, 12.30 Uhr verfügbar.

Anders ist die Lage bei der anderen Liga-Abspaltung. Dort tobt im Hintergrund noch ein Rechtsstreit mit dem umstrittenen ELF-Boss Zeljko Karajica. Gegen die alte Liga läuft ein Insolvenzverfahren am Handelsgericht Hamburg. Der ehemalige Medien-Unternehmer, der auch Austria Klagenfurt in finanzielle Not gebracht hat, kämpft allerdings um die Einhaltung der ELF-Verträge.

Genau geht es dabei um jene Teams, die in der zweiten europäischen Liga, der EFA, versuchen, Fuß zu fassen. Neben dem heimischen Swarovski-Klub, den SWARCO Raiders Tirol, hoffen auch Frankfurt Galaxy, die Munich Ravens und Nordic Storm auf eine baldige Lösung. Denn die Saison hier soll bereits am 13. Mai starten, sofern alles gut geht und es keine rechtlichen Konsequenzen für die Teilnehmer gibt.