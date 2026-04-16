Entscheidung gefallen: Grazer wird neuer Teamchef

Die Entscheidung, wer nächster Football-Teamchef in Österreich wird, ist nach dem überraschenden Abschied von Erfolgs-Coach Max Sommer auf Stefan Pokorny gefallen.

Der Jubel über den zweiten Europameister-Titel unseres Nationalteams vergangenen Herbst wurde von dem überraschenden Rücktritt von Teamchef Max Sommer überschattet. Der Erfolgscoach verkündete sein Aus beim AFBÖ mit großer Abrechnung gegenüber dem Verband.

Bei der Suche nach einem Nachfolger ließen sich die Verantwortlichen Zeit und wollten die richtige Wahl treffen, die nun gefallen ist. Stefan Pokorny, Head Coach der Graz Giants, soll unser Nationalteam ab Oktober zur erneuten Titelverteidigung führen. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt.

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"Große Ehre"

“Für mich ist es eine große Ehre, die Rolle als Head Coach des Herren-Nationalteams zu übernehmen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den besten Trainern und Spielern Österreichs die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und die Entwicklung des österreichischen Footballs mitzugestalten”, so der 39-jährige Erfolgscoach.

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Aus dem Trainerstab des amtierenden Europameisters bleibt Dragons-Head-Coach Michael Hönig als Defensive Coordinator sowie Special Teams Coordinator Kevin Herron erhalten. Hinzu kommt Kyle Callahan von den Munich Ravens als neuer Mann für die Offensive.

Der Werdegang von Stefan Pokorny

Der 39-jährige Pokorny kann auf über 20 Jahre Coaching-Erfahrung im Football zählen. Seine Trainerkarriere begann im Jahr 2005 bei den Danube Dragons, die ersten acht Jahre verbrachte er als Offensive Coordinator, Defensive Coordinator und Head Coach in den diversen Nachwuchs-Mannschaften der Wiener. Erstmals in einem AFBÖ-Nationalteam war Pokorny 2012 aktiv - als Defensive Assistant Coach.

Ab 2013 agierte Pokorny dann als Defensive Coordinator der Danube Dragons sowie ab 2015 als Linebackers Coach im AFBÖ-Nationalteam. Die größte Bekanntheit in der österreichischen Football-Welt erlangte Pokorny als Head Coach der Danube Dragons, die er von 2016 bis 2021 betreute. In dieser Zeit wurde er 2018 auch zum Coach of the Year in der AFL gewählt. Es folgte ein Engagement bei den Milano Seamen in der Italian Football League und der European League of Football, ehe Pokorny Ende 2023 nach Österreich zurückkehrte.

Seither ist der gebürtige Wiener bei den Graz Giants aktiv und seit August 2024 Head Coach der Grazer. In der vergangenen AFL-Saison wurde Pokorny zum zweiten Mal zum AFL Coach of the Year gewählt.Neben seiner Tätigkeit bei den Graz Giants ist Pokorny auch seit 2024 im höchsterfolgreichen U19-Nationalteam als Defensive Coordinator aktiv, Pokorny war außerdem Teil des U20-Nationalteams, das im Juni 2024 in Kanada bei der U20-WM im Spiel um Platz drei die USA schlug und damit sensationell die Bronzemedaille holte. Die Tätigkeiten bei den Graz Giants sowie im U19-Nationalteam wird der 39-Jährige auch weiterhin ausüben.