James Storm in Wien
Wrestling-Superstar stärkt sich in Kolariks Luftburg
Am Freitag und Samstag steigt das große Prater Catchen, die Show ist seit Wochen ausverkauft - eine zentrale Rolle wird dabei auch US-Wrestler James Storm spielen.
Der ehemalige TNA-Champion ist schon am Donnerstag in Wien gelandet und stärkte sich im größten BIO-Restaurant der Welt. Für den Extra-Punch im Wrestling-Ring gab es das neue Keto-Hühnchen, speziell für Sportler, wie Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter gegenüber oe24 verriet.
Luftburg-Chef Paul Kolarik freut sich über den Star-Besuch: "Es ist eine große Ehre, James war gestern noch bei einem Film-Dreh in Toronto, heute bei uns im Wiener Prater!"
Langweilig wird dem US-Star sicher nicht, am Abend ist noch ein Besuch bei einem Wiener Traditionsheurigen geplant.
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