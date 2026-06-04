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James Storm in Wien

Wrestling-Superstar stärkt sich in Kolariks Luftburg

James Storm in der Luftburg © Prater Catchen
Große Überraschung im Prater! US-Wrestling-Superstar James Storm schaute spontan in der Luftburg vorbei.
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Am Freitag und Samstag steigt das große Prater Catchen, die Show ist seit Wochen ausverkauft - eine zentrale Rolle wird dabei auch US-Wrestler James Storm spielen.

Der ehemalige TNA-Champion ist schon am Donnerstag in Wien gelandet und stärkte sich im größten BIO-Restaurant der Welt. Für den Extra-Punch im Wrestling-Ring gab es das neue Keto-Hühnchen, speziell für Sportler, wie Prater-Catchen-Boss Marcus Vetter gegenüber oe24 verriet.

Luftburg-Chef Paul Kolarik freut sich über den Star-Besuch: "Es ist eine große Ehre, James war gestern noch bei einem Film-Dreh in Toronto, heute bei uns im Wiener Prater!"

Langweilig wird dem US-Star sicher nicht, am Abend ist noch ein Besuch bei einem Wiener Traditionsheurigen geplant.

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