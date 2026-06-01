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Rad-Knall: Felix Gall wechselt nach Giro-Coup zu Super-Team

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Team Visma Lease a Bike Danish rider Jonas Vingegaard C) wearing the overall leader's pink jersey and winner of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race talks on the podium with second placed Decathlon CMA CGM Team Austrian rider Felix Gall, after the 21th and last stage in Rome, Italy, on May 31, 2026. (Photo by Luca Bettini / AFP)
© APA/AFP/LUCA BETTINI
Felix Gall hat am Sonntag mit dem zweiten Endrang beim Giro d'Italia Geschichte geschrieben. Nach dem historischen Erfolg steht ein Millionen-Transfer an.
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Felix Gall hat sich in den vergangenen Wochen endgültig in die Herzen der Rad-Fans gefahren. Beim Giro d'Italia war er der einzige, der mit Superstar Jonas Vingegaard halbwegs mithalten konnte.

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Am Ende steht Platz 2 in der Gesamtwertung, so gut wie kein Österreicher bei einer Grand Tours vor ihm. Doch schon davor dürfte der 28-jährige Osttiroler bei seinem Team Decathlon nicht mehr ganz glücklich gewesen sein.

Paul Seixas, das 19-jährige Rad-Talent aus Frankreich, wurde als Kapitän für die Tour de France nominiert, Gall wurde "nur" zum Giro geschickt. Mit seinem dortigen Erfolg hat er sich endgültig ins Rampenlicht vieler Teams geradelt. Nun dürfte ein Wechsel kurz bevorstehen.

Wechsel soll fix sein

Der Vertrag des heimischen Rad-Idols läuft mit Saisonende aus. Bereits während der Italien-Rundfahrt kursierte das Gerücht, dass das Super-Team Lidl-Trek den Österreicher unter Vertrag nehmen will.

Wie HLN nun berichtet, ist der Decathlon-Abschied bereits beschlossene Sache, und Gall wechselt zum deutschen Rennstall. Doch damit nicht genug, auch sein Edelhelfer Gregor Mühlberger wird Decathlon in Richtung Lidl-Trek verlassen. Auf oe24-Anfrage hieß es von Gall nur: "Kein Kommentar."

Das Team baut damit sein Super-Team weiter aus. Neben den Top-Sprintern Jonathan Milan und Ex-Weltmeister Mads Pedersen wird Gall ab kommender Saison Teamkollege von den Top-Klassement-Fahrern Juan Ayuso, Mattias Skjelmose und dem ehemaligen Giro-Sieger Tao Geoghegan Hart.

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