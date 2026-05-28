Rad-Knall um Gall: Super-Team will Giro-Helden verpflichten

Felix Gall zeigt derzeit beim Giro d'Italia, dass er zu den besten Fahrern auf der World Tour zählt, jetzt angelt eines der absoluten Spitzen-Teams nach dem österreichischen Rad-Superstar.

2023 ist der Stern von Felix Gall am Rad-Himmel endgültig aufgegangen. Je ein Etappensieg bei der Tour de France und der Tour de Suisse unterstrichen, dass der 28-jährige Osttiroler zu den besten Bergfahrern im Fahrerfeld zählt.

Heuer wird er bei der Tour de France nicht an den Start gehen können, weil sein Team Decathlon CMA GGM seine Hoffnungen auf das französische Ausnahmetalent Paul Seixas setzt. Der 19-Jährige hat Gall beim französischen Rennstall in Windeseile den Rang abgelaufen, weshalb der Nußdorfer als Kapitän zum Giro d'Italia geschickt worden ist.

Der Decathlon-Plan ging bislang auf. Hinter Superstar Jonas Vingegaard liegt Gall vor den entscheidenden Berg-Etappen auf Platz 2 im Gesamtklassement und ist kurz davor, das beste Ergebnis eines rot-weiß-roten Rad-Asses bei einer Grand Tour einzuholen. Der beste Österreicher bislang war Adolf Christian 1957 als Dritter bei der Tour. Beim Giro hält Georg Totschnig als Fünfter 2003 die bisherige Bestmarke.

Wettbieten um Gall

Die Leistungen von Gall wecken auch Begehrlichkeiten bei anderen Teams. Wie nun die Gazzetta dello Sport berichtet, soll hinter den Kulissen ein Wettbieten um die Dienste des 28-Jährigen stattfinden. Decathlon will den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Gall verlängern, doch nun will ihn eines der vier Super-Teams (Visma, UAE, Lidl-Trek & INEOS) mit einem Millionenvertrag locken.

Beim deutschen Team würde Gall neben dem Spanier Juan Ayuso, der etwa 3 Millionen Euro im Jahr casht, die Chance bekommen, als Doppel-Spitze bei der Tour de France anzugreifen, während er sich bei Decathlon klar hinter Seixas platzieren müsste.

In den kommenden Wochen und Monaten soll es Verhandlungen geben, für Gall ist klar, dass er jetzt noch einen letzten Top-Vertrag unterschreiben kann, um seine Traum-Karriere zu krönen.