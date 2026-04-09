Wegen Super-Talent Seixas: Rad-Ass Gall zieht es in die Schweiz

Der Rad-Rennstall von Österreichs Top-Fahrer Felix Gall, Decathlon CMA CGM, will zum neuen Superteam werden. Deshalb sieht man keine Zukunft in Frankreich mehr.

Österreichs Rad-Ausnahmekönner Felix Gall muss wohl schon nächstes Jahr umziehen. Bereits heuer muss der Osttiroler auf einen Start bei der Tour de France verzichten, weil sein Rennstall auf Shootingstar Paul Seixas setzt, der diese Woche mit 18 Jahren seinen ersten Sieg auf der World Tour feiern konnte.

Der Wunder-Teenie soll bei seiner Premiere auf der „großen Schleife“ den Dominatoren Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar die Show stehlen oder sie zumindest ärgern. Deshalb versucht man gerade alles, um Frankreichs größte Hoffnung auf den Gesamtsieg seit X Jahren ein neues Superteam aufzubauen.

Wechsel in die Schweiz

Deshalb soll man laut Insider-Berichten überlegen, die französische Lizenz abzulegen. Zukünftig will der Sponsor als Schweizer Team an den Start gehen. Der Hauptgrund für den Nationenwechsel liegt am lieben Geld.

Als französischer Arbeitgeber muss Decatlhlon derzeit 40-45 Prozent Sozialabgaben an den Staat abtreten - die höchsten in ganz Europa. Ein enorm hoher Betrag, wenn es um mehrere Millionen geht, die das Team für neue Fahrer und Verträge gut gebrauchen könnte.

Deshalb versucht man ab 2027 eine Lizenz in der Schweiz zu erhalten. Damit möchte man auch Seixas lange binden. Das Pogacar-Team UAE soll bereits versuchen, das Top-Talent abzuwerben und gemeinsam mit dem Mexikaner Isaac del Torro die zwei besten jungen Fahrer in den eigenen Reihen zu haben, um für die Zeit nach Pogacar vorbereitet zu sein.