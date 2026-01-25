Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Känguru
© APA

Trotzdem Sieger

Superstar betroffen: Horror-Crash mit Känguru bei Rad-Rennen

25.01.26, 10:13
Teilen

Die erste Rundfahrt der Rad-World-Tour wurde bei der letzten Etappe von einem tierischen Crash überschattet.

Traditionell wurde der Auftakt der Rad-World-Tour wieder in Australien gefeiert. Bei der Tour Down Under sorgten schon an den ersten Tagen mehrere schwere Stürze für Wirbel. Klar wurde auch, dass das Team UAE Emirates mit Superstar Tadej Pogacar auch heuer wieder die Rad-Welt dominieren wird. 

So sorgten der Australier Jay Vine und Jhonatan Narváez schon für ein enormes Ausrufezeichen als man im Doppelpack mit XXL-Vorsprung die Ziellinie vor zwei Tagen überquerte. Der Ecuadorianer musste einen Tag verletzt aufgeben. So war es Vine, der das Trikot des Führenden am Samstag über festigen sollte.

Kängurus crashen Rennen

Doch dabei kam es zu einer kuriosen Szene, die auch den Australier betraf. Zwei Kängurus haben einen heftigen Crash ausgelöst und Vine fast noch um den Gesamtsieg gebracht. Auf der fünften und letzten Etappe mit Start und Ziel in Stirling sprangen 96 km vor dem Ziel zwei große Kängurus auf die Straße und brachten mehrere Fahrer zu Fall, darunter auch Vine. Drei Radprofis mussten das Rennen mit Verletzungen sogar aufgeben. Auch eines der Kängurus war sichtlich angeschlagen.

Vine rappelte sich nach dem Crash wieder auf und brachte schließlich seinen Gesamtsieg noch sicher ins Ziel. "Alle fragen mich, was das Gefährlichste in Australien ist, und ich sage immer: Kängurus", sagte der Australier. "Zwei von ihnen stürmten durchs Peloton, als wir wahrscheinlich 50 km/h fuhren, und eines blieb stehen und rannte abwechselnd links und rechts, bis ich ihm schließlich in den Hintern krachte", schilderte der Radprofi die Schrecksekunde. Bester Österreicher in der Gesamtwertung war Marco Schrettl (Astana) als 32. Der U23-WM-Dritte gab in Australien sein Debüt auf der WorldTour.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden