Zuschauer geschockt! GNTM-Star Bruce Darnell leckt vor Millionenpublikum Teller ab

GNTM-Liebling Bruce ist am Wochenende mit einer schrägen Aktion im TV aufgefallen - vor Millionen Zuschauern fing er plötzlich an, seinen Teller abzulecken. Wie kam es dazu?

Der aus GNTM bekannte Star Bruce Darnell trat als Gast-Juror in der Koch-Show "Grill den Henssler" auf und gleich zu Beginn wollte er wohl für einen Ice-Breaker sorgen.

Feinschmecker-Test

Gegen den Star-Koch Steffen Henssler traten Schauspieler Axel Stein, Back-Influencerin Sally Özcan („Sallys Welt“) sowie die TV-Gärtner Claus Scholz und Gunnar Fichter („Beet-Brüder“) an.

Die erfahrene Test-Esserin Jana Ina Zarrella wollte die Erwartungen des Ersatz-Jurors Bruce direkt herunterschrauben: „Freu dich nicht zu früh. Du weißt nicht, was du zu essen bekommst.“ Bei der Bewertung folgte Bruce aber dem einfachen Motto: „Es muss alles schmecken.“ Und dann die schräge Aktion:

Die erste Test-Mahlzeit mit Roter Bete schien dem Laufsteg-Trainer besonders zu schmecken, denn er aß alles auf und begann dann seinen Teller noch abzulecken.

Der Anzugmann leckt seinen teller ab

Da Team um ihn herum brach in Gelächter aus. Was Bruce offenbar nicht wusste - oder es gehörte nur zur Show dazu - darauf machte dann Steffen Henssler in der Runde aufmerksam: Man muss nicht alles aufessen. Schließlich muss man ja mehrere Mahlzeiten probieren und bewerten!