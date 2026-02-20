Geheimnisvoller Begleiter: Amira Aly postet Urlaubs-Foto mit Rätselfaktor

Die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher zeigt ihren Kindern ihre Heimat Ägypten. Dabei sorgt sie für wilde Spekulationen.

Moderatorin Amira Aly (33) gewährt ihren rund eine Million Followern derzeit ungewohnt private Einblicke. Eigentlich ist die 33-Jährige dafür bekannt, ihre Söhne (5 und 6 Jahre alt), die aus der Ehe mit Oliver Pocher stammen, strikt aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch für eine „ganz besondere Reise“ macht sie nun eine Ausnahme: Amira ist in Ägypten, um ihren Kindern „unsere Wurzeln zu zeigen“.

Emotionale Rückkehr nach Kairo

Die Bildergalerie auf Instagram zeigt eine strahlende Amira im locker sitzenden weißen Outfit auf den Märkten Kairos, beim Naschen von frischen Teigtaschen mit einem ihrer Söhne oder beim Besuch einer Moschee. Es ist eine Reise mit Tiefgang, schließlich wuchs Amira ohne ihren Vater in Österreich auf und traf ihn erst 2018 nach zwei Jahrzehnten Funkstille wieder. Vor Ort genießt sie nun die Zeit mit ihren Kindern und der ägyptischen Verwandtschaft.

Ein Schuh-Detail sorgt für Wirbel

Doch neben den rührenden Familienaufnahmen sorgt ein Detail für ordentlich Gesprächsstoff in der Gerüchteküche. In ihren Postings zeigt Amira immer wieder die Schuhe ihrer Kleinen – doch dabei taucht plötzlich auch das Schuhwerk eines erwachsenen Mannes auf.

Sofort stellt sich die Frage: Wer steckt in diesen Schuhen? Ist etwa Christian Düren mit in den Flieger gestiegen, um die Moderatorin bei diesem wichtigen Familienschritt zu begleiten? Oder handelt es sich am Ende doch nur um einen ihrer ägyptischen Verwandten, mit denen sie sich gut gelaunt in ihrer Story zeigt?

Amira Aly selbst lässt diese Frage bewusst offen und genießt lieber das „Schönste“, das laut eigener Aussage erst noch bevorsteht. Ob es bald ein offizielles Urlaubsfoto mit ihrem Begleiter gibt oder die Herrenschuhe ein gut gehütetes Geheimnis bleiben, wird die Zeit zeigen.