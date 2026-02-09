Alles zu oe24VIP
Amira Aly
© Instagram

Fan-Furore

"Männergeschmack wird besser" – Amira Aly zeigt Urlaubsflirt auf Instagram

09.02.26, 08:49 | Aktualisiert: 09.02.26, 11:16
Teilen

Die Pocher-Ex hat einen charmanten, wenngleich etwas ungepflegten Begleiter auf ihrem Solo-Trip gefunden. 

Der Beziehungsstatus von Amira Aly gleicht derzeit einem geopolitischen Rätselspiel: Er ist ein größeres Mysterium als die nächste strategische Wendung eines Donald Trump. Während die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung von Moderator Christian Düren bereits seit Monaten auf Hochtouren brodelt, befeuert die schöne Pocher-Ex die Spekulationen nun höchstselbst – und das mit einer gehörigen Portion Humor.

Solo-Trip oder Liebes-Aus?

Wer Amiras Instagram-Profil in diesen Tagen verfolgt, stellt fest: Von Christian fehlt jede Spur. Statt trauter Zweisamkeit präsentierte sich die Österreicherin zuletzt verdächtig allein. Doch ein einsamer Urlaub in den luxuriösen Amonti 5-Sterne-Chalets in Südtirol? Das scheint so gar nicht ins Bild der begehrten Moderatorin zu passen. Schließlich bieten die malerischen Gipfel und die Abgeschiedenheit die perfekte Kulisse für ein romantisches Pärchen-Wochenende.

Der neue „Urlaubsflirt“ sorgt für Furore

Doch Amira wäre nicht Amira, wenn sie die bohrenden Fragen ihrer Community nicht mit einem Augenzwinkern parieren würde. Kürzlich stellte sie ihren Followern endlich ihren neuen Begleiter vor: einen „Urlaubsflirt“ mit flauschigem Haar und einem – sagen wir – eher eigenwilligen Gesichtsausdruck.

Ein sichtlich verwirrt dreinblickendes Lama stahl der Moderatorin die Show und heimste binnen kürzester Zeit über 11.300 Likes ein. Unter dem Video, das den Abschiedsschmerz dokumentiert, schrieb sie trocken: „POV: Du musst dich von deinem Urlaubsflirt verabschieden.“

 


 

Die Fans sind begeistert

Die Fangemeinde reagierte prompt und mit der nötigen Portion Sarkasmus auf das tierische Date. Die Kommentarspalten füllten sich mit amüsierten Reaktionen: „Dein Männergeschmack wird immer besser!“ stichelte ein User in Richtung ihrer vergangenen Beziehungen. „Geil, nimm ihn einfach mit“, lautete eine weitere Empfehlung für das neue „Glück“.

Fazit: Rätselraten auf 5-Sterne-Niveau

Ob das Lama nun ein humorvoller Platzhalter für einen abwesenden Christian Düren war oder Amira tatsächlich als Single-Frau Südtirol genoss, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

