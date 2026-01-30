Alles zu oe24VIP
Kayla Krystin
© West Side Productions / Gregor Glanz

"Vienna Calling"

Shooting-Star Kayla Krystin "brennt" auf den Song Contest

30.01.26, 11:22
Teilen

Kayla Krystin schlägt mit ihrer ersten deutschsprachigen Single „I brenn“ ein neues Kapitel in ihrer musikalischen Laufbahn auf. Es ist jener Song über Selbstbefreiung, innere Stärke und den Mut, den eigenen Weg zu gehen, mit dem uns die fesche Tirolerin beim Song Contest vertreten will.

"I brenn" erscheint offiziell am 30. Jänner und markiert für Kayla Krystin den bewussten Schritt hin zu deutschsprachigem Pop mit klar hörbaren österreichischen Wurzeln. Der im Dialekt gesungene Pop-Song erzählt von persönlichen Narben, Neuanfängen und einem inneren Feuer, das nicht erlischt. Der Dialekt verleiht dem Song zusätzliche Authentizität und emotionale Nähe, getragen von einer intensiven Stimme und starker Bildsprache.

Über ihre Entscheidung sagt die Künstlerin: "Bei meinen Konzerten habe ich gemerkt, dass ich die Menschen noch mehr berühren kann, wenn ich in meiner Muttersprache singe." Deutschsprachige Songs gehören für sie schon länger dazu, darunter auch der Evergreen "Ich liebe das Leben" von Vicky Leandros.

Kayla Krystin

Kayla Krystin

© West Side Productions / Gregor Glanz

ESC-Vorentscheidung 2026

Mit "I brenn" ist Kayla Krystin Teil des nationalen Vorentscheids zum 70. Eurovision Song Contest. "Vienna Calling – Wer singt für Österreich?" geht am Donnerstag, 20. Februar 2026, um 20:15 Uhr live auf ORF 1 über die Bühne. Die Sendung findet in Wien statt und bringt die 31-Jährige einem breiten Publikum näher.

Kayla Krystin

Kayla Krystin

© West Side Productions / Gregor Glanz

Zum Song Contest mein Kayla: "Der ESC ist eine einmalige Chance, wo treffen sonst so viele verschiedene Facetten und musikalische Genres aufeinander? Es ist ein Fest des Miteinanders." Über den weiteren Weg entscheiden Televoting und Fachjury. Ein Textauszug aus dem Song lautet: "Die Narben glühen, doch sie tragen mi . . . und nichts hält mi mehr auf, i bin hier!"

Live-Highlight

Kayla Krystin

Kayla Krystin

© Privat

Egal wie die Entscheidung beim ESC ausgeht, eines ist aber bereits fix. Kayla will 2026 richtig durchstarten. Bereits beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel und dem Nightrace in Schladming begeisterte sie die Fans mit ihrer Live-Show. Als besonderes Highlight wird Kayla am 23. Juli gemeinsam mit Rita Ora, Milow & Co. beim Open Air auf der Wiener Donauinsel Vollgas geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

