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Seiler-Skandal: Jetzt meldet sich Band-Kollege – Album & Konzerte geplatzt
© APA

Kokain, Gewalt

Seiler-Skandal: Jetzt meldet sich Band-Kollege – Album & Konzerte geplatzt

18.03.26, 22:36
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Der Skandal um Chartstürmer Christopher Seiler wirbelt die heimische Musikszene weiter durcheinander. Nun meldet sich sein Bandkollege zu Wort. 

Nicht nur mit Seiler und Speer feierte der Skandal-Musiker große Erfolge, auch mit dem legendären Ernst Molden stand Seiler erfolgreich auf der Bühne.

Dieser meldet sich nun via Facebook zu Wort. "Ich finde den Vorfall furchtbar, ich finde Christophers Verhalten unentschuldbar, mag es auch von Substanzen befördert worden sein. Ich hasse solches Verhalten generell, und ich hoffe an allererster Stelle, dass die betroffene Frau sich davon erholen und heilen kann", schreibt Molden.

Weitreichende Folgen

Der Skandal hat weitreichende Folgen, denn laut Molden wird nun das zweite gemeinsame Album verschoben: "Wir haben eigentlich unser zweites Album fertig. Wir alle sind sehr glücklich damit, weil, ja, es ist richtig schön. Wir wollten es Ende April veröffentlichen, das tun wir jetzt nicht. Wir wollen es nicht in dieser im Augenblick tobenden, öffentlichen Schlacht hervorbringen, wo in der Hitze des Gefechts alles verzerrt wird."

 

Konzerte auf Eis

Auch künftige Konzerte sind auf Eis gelegt: "Die meisten geplanten Konzerte spielen einstweilen das Frauenorchester und ich. Wir hoffen, dass es der betroffenen Frau wieder besser gehen wird. Wir hoffen, dass Christopher auf einem guten Weg ist."

Molden erklärt auch: "Klar ist: Ich finde den Vorfall furchtbar, ich finde Christophers Verhalten unentschuldbar, mag es auch von Substanzen befördert worden sein. Ich hasse solches Verhalten generell, und ich hoffe an allererster Stelle, dass die betroffene Frau sich davon erholen und heilen kann."

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