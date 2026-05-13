Baby-News: Amira Aly ist wieder schwanger!

Überraschende Nachrichten von Amira Aly: Die Moderatorin erwartet offenbar Nachwuchs. Laut Medienberichten soll die 33-Jährige wieder schwanger sein.

Vater des Kindes ist demnach ihr Partner, TV-Moderator Christian Düren. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Kind. Amira bringt bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Oliver Pocher mit in die Familie.

„Wir freuen uns riesig“

Gegenüber der Bild bestätigt Amira Aly offenbar die Schwangerschaft und die vergangenen Wochen. „Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel“, sagte die Moderatorin. Gleichzeitig verriet sie, warum die beiden die Nachricht zunächst geheim hielten. Die erste Zeit sei besonders gewesen, aber auch herausfordernd. Deshalb habe sie sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, Termine abgesagt und versucht, ihren Babybauch zu verstecken. Nun freue sie sich aber, die Nachricht endlich öffentlich machen zu können.

Liebe begann Ende 2023

Zwischen Aly und Christian Düren hatte es Ende 2023 gefunkt. Wenig später reisten die beiden erstmals gemeinsam nach Südafrika. Im Sommer 2024 zeigten sie sich schließlich offiziell als Paar bei einem öffentlichen Event. Auch Amiras Kinder lernte Düren früh kennen. Bereits im Frühjahr 2024 verbrachten sie gemeinsam Urlaub. Seitdem traten die beiden immer häufiger zusammen auf.

Kinderwunsch war längst Thema. Dass sich Amira noch ein Kind vorstellen kann, hatte sie bereits mehrfach öffentlich angedeutet. Schon 2025 sprach sie offen darüber, dass weiterer Nachwuchs durchaus ein Thema sei.

Zwischenzeitlich schien die Beziehung allerdings auf der Kippe zu stehen. Ende vergangenen Jahres machten Berichte über eine Krise die Runde. Doch das Paar fand offenbar wieder zusammen und startet nun gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt.