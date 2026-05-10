Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Infantino Atlanta
© Getty

Sepp Blatter

Ex-FIFA-Präsident teilt gegen Infantino aus: "Ist eine Diktatur"

Von
10.05.26, 10:42
Teilen

Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat einmal mehr den Fußball-Weltverband und seinen Nachfolger Gianni Infantino scharf kritisiert. 

 "Der Präsident, der jetzt da ist, der redet nur noch mit Staatschefs, reist mit Jets um die Welt und hat vergessen, dass die Essenz der FIFA das Spiel ist", sagte der 90-jährige Blatter in einem Interview des ZDF. Auch die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko kritisierte er, "da schert sich niemand um Nachhaltigkeit".

Sepp Blatter
© Getty

"Am Kopf ist es nicht gut"

Blatter verurteilte weiter, wie viel Macht Infantino habe. "Die FIFA ist im Moment eine Diktatur. Alles, was der Präsident sagt, wird gemacht. Und alles andere wird zum Schweigen gebracht", bekräftigte der Schweizer seine schon mal geäußerte Meinung. "Die FIFA ist eben nicht mehr eine respektable Organisation. Am Kopf ist es nicht gut."

Gianni Infantino
© Getty

Korruptionsermittlungen  

Vor zehn Jahren war Infantino Blatters Nachfolger an der Spitze des Fußball-Weltverbands geworden. Ende April kündigte der 56-Jährige an, sich 2027 zum dritten Mal zur Wiederwahl als FIFA-Präsident stellen zu wollen. Blatter war von 1998 bis 2015 FIFA-Präsident und im Zuge von Korruptionsermittlungen abgetreten. Seine Amtsführung war ebenfalls hoch umstritten. Von der FIFA ist Blatter aktuell enttäuscht. "Es geht nur noch ums Geld und nicht mehr um das Spiel", sagte der ehemalige Fußball-Funktionär.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen